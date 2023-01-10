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Польская спортсменка не оставляет попыток помочь Украине: теннисистка продолжает напоминать миру о войне

Теннисистка часто проводит дружественные соревнования и благотворительные мероприятия в поддержку Украины

сегодня, 14:52
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Ига Свентек, всемирно известная теннисистка из Польши продолжает поддерживать Украину в столь нелёгкое для неё время. С каждым месяцем помощь спортсменки стает все более существенней. Сейчас польская знаменитость продает вещи, каски и другие личные вещи, связанные с профессией, на аукционах. Вырученные деньги Ига передает на благотворительность, в частности, говорится в сообщении, в данный момент ее внимание сконцентрировано на детях, которые вместе со своими родителями были вынуждены бежать с Украины, спасаясь от вражеских бомб и ракет. 

Польская спортсменка не оставляет попыток помочь Украине: теннисистка продолжает напоминать миру о войне

Ига Святек, из открытых источников


К большому сожалению, для многих "лидеров мнений" война в Украине превратилась в обыденность, многих уже не удивишь ежедневными обстрелами украинских городов и мирного населения. Это, однако, про большинство, но не про Игу Свентек. Девушка часто напоминает миру об ужасах российской агрессии, посвящает свои победы Украине, организовывает встречи с украинскими коллегами и берет участие в благотворительных акциях. 


Прошлым летом, к примеру, Ига организовала встречу, посвященную сбору средств для Украины. Мероприятие, к слову, посетила легенда украинского футбола Андрей Шевченко. В конце августа польская спортсменка и вовсе шокировала публичность своей поддержкой Украины — теннисистка стала одним из инициаторов благотворительной программы-игры в Нью-Йорке, которая также была посвящена сбору денег и другой не материальной помощь для Украины. 


Не забывает Ига напоминать о войне в центре Европы и у себя на Родине. Она часто организовывает соревнования и дружеские игры в разных городах Польши. Последнее такое мероприятие состоялось в Кракове. Во время своих публичных проявлений, к слову, Ига всегда надевает фуражку, проколотую лентой украинской символики. 


Напомним, ранее мы сообщали, что польская организация по защите животных отправит своих волонтеров в Украину — там они займутся поиском раненых животных и их транспортировкой в Польшу. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,154903,29341634,jeszcze-jeden-sposob-igi-swiatek-na-pomoc-ukrainie.html
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