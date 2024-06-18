В последние несколько месяцев границу Польши активно начали пересекать нелегалы, которым помогают белорусские правоохранители. Правительство страны объявило о создании буферной зоны на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией. К этому присоединились польские фермеры, решившие провести акцию, посвященную защите границы.



Польские фермеры разбрасывают навоз на границе. Фото из открытых источников

Польские фермеры объявили проведение акции по разбрасыванию навоза на линии вдоль границы с Беларусью. По их словам, фермеры не только могут накормить, но и защитят страну от мигрантов.

"Сегодня мы начинаем поливать пограничную полосу на польско-белорусской границе. Мы покажем, что мы солидарны с польскими силовыми службами, мы покажем тем, кто имеет власть, как защищать нашу территорию", – сказал один из протестующих.

Фермеры решили использовать для своей акции свиной навоз, который, как они надеются, сможет остановить мусульманских нелегалов.

"Надеемся, что если мы будем разливать свиной навоз, то нелегальные мигранты не будут пересекать эту полосу, потому что они будут следовать своим убеждениям, своей вере", — говорит другой фермер.

На обнародованной записи также виден момент разбрасывания навоза у границы с Беларусью.

Ежедневно польско-белорусскую границу пытается пересечь около 200 человек. Польские пограничники постоянно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, бросающих в них камни и палки. Недавно один из нелегальных мигрантов ранил польского военного при попытке пересечь границу. Через несколько дней пограничник скончался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда назвал белорусского диктатора Александра Лукашенко марионеткой Путина, который не только предоставил свою территорию для нападения России на Украину, но и инициировал серию гибридных атак на Польшу и страны балийского региона.

Также "Комментарии" писали о том, что Польша объявила о создании буферной зоны с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов.