Польские фермеры пошли на более радикальные действия. Во что вылился их протест

15 февраля во Вроцлаве тысячи польских фермеров собрались на протест против экспорта украинского зерна. В частности, они выступили против так называемого "зеленого соглашения", импорта из Украины и недостаточной поддержки животноводства.

Протест фермеров

В самом начале акции возникли беспорядки. Отдельные протестующие зажгли файеры, другие фермеры разъезжали по городу на сельскохозяйственной технике, вызвав этим трудности с дорожным трафиком. Кроме того, протестующие забросали здание Еврокомиссии яйцами.

Под горячую руку протестующих попал баннер "Солидарные с Украиной". Участники протеста сначала залили его красной краской, а затем забросали яйцами.

Организаторы акции признали, что она вышла из-под контроля. Они отреагировали на призывы полиции и прикратили ее.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали блокировать границу с Украиной, чтобы прекратить импорт агропродукции. Более того, они сообщили, что с 20 февраля организуют полную блокаду всей границы с Украиной. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

В Украине работают над тем, чтобы не допустить такого развития событий . В частности, премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор со своим коллегой Дональдом Туском, чтобы найти способ уладить конфликт. В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что все протесты польских фермеров – это в первую очередь о политике. Она добавила, что Украина предлагает разные шаги, чтобы разрешить проблемную ситуацию. По ее словам, до 20 февраля есть еще время, чтобы попытаться не допустить тотальную блокаду.