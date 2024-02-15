Польские фермеры пошли на более радикальные действия. Во что вылился их протест

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
15 февраля во Вроцлаве тысячи польских фермеров собрались на протест против экспорта украинского зерна. В частности, они выступили против так называемого "зеленого соглашения", импорта из Украины и недостаточной поддержки животноводства.
Протест фермеров
В самом начале акции возникли беспорядки. Отдельные протестующие зажгли файеры, другие фермеры разъезжали по городу на сельскохозяйственной технике, вызвав этим трудности с дорожным трафиком. Кроме того, протестующие забросали здание Еврокомиссии яйцами.
Под горячую руку протестующих попал баннер "Солидарные с Украиной". Участники протеста сначала залили его красной краской, а затем забросали яйцами.
Организаторы акции признали, что она вышла из-под контроля. Они отреагировали на призывы полиции и прикратили ее.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали блокировать границу с Украиной, чтобы прекратить импорт агропродукции. Более того, они сообщили, что с 20 февраля организуют полную блокаду всей границы с Украиной. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.
В Украине работают над тем, чтобы не допустить такого развития событий . В частности, премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор со своим коллегой Дональдом Туском, чтобы найти способ уладить конфликт. В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что все протесты польских фермеров – это в первую очередь о политике. Она добавила, что Украина предлагает разные шаги, чтобы разрешить проблемную ситуацию. По ее словам, до 20 февраля есть еще время, чтобы попытаться не допустить тотальную блокаду.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 20:11
Жодних поступок обрізаним шахраям. Вони не просто посилюють брудну кампанію, особливо в Україні, підбурюючи агресію населення, вони перейшли на особистості. Тому у ЄС треба фіксувати особи керівників тих агробариг і перевізників, щоб на майбутнє не мати з ними і їх підлеглими справу. Така собі антишахрайська бізнес-люстрація. Влаштовувати акції протесту біля маєтків яхт юдейців-олігархів Косюка Герег Ріната ... Тих кошерних треба перевершити, створюючи для них максимум незручностей: "підвищуючи ціну". Вони не звикли до співпраці. Вони розраховують дотиснути, а потім: приклад Палестини і України, в якому вони стані і скільки жертв, все говорить за себе.