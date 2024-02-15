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Польские фермеры пошли на более радикальные действия. Во что вылился их протест

Польские фермеры во Вроцлаве превратили мирный протест в агрессивную акцию с использованием яиц, файеров и краски, сообщает RMF 24. Как следствие, организаторы вынуждены были прекратить акцию, которая стала не мирной

сегодня, 19:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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15 февраля во Вроцлаве тысячи польских фермеров собрались на протест против экспорта украинского зерна. В частности, они выступили против так называемого "зеленого соглашения", импорта из Украины и недостаточной поддержки животноводства.

Польские фермеры пошли на более радикальные действия. Во что вылился их протест

Протест фермеров

В самом начале акции возникли беспорядки. Отдельные протестующие зажгли файеры, другие фермеры разъезжали по городу на сельскохозяйственной технике, вызвав этим трудности с дорожным трафиком. Кроме того, протестующие забросали здание Еврокомиссии яйцами.

Под горячую руку протестующих попал баннер "Солидарные с Украиной". Участники протеста сначала залили его красной краской, а затем забросали яйцами.

Организаторы акции признали, что она вышла из-под контроля. Они отреагировали на призывы полиции и прикратили ее.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали блокировать границу с Украиной, чтобы прекратить импорт агропродукции. Более того, они сообщили, что с 20 февраля организуют полную блокаду всей границы с Украиной. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

В Украине работают над тем, чтобы не допустить такого развития событий . В частности, премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор со своим коллегой Дональдом Туском, чтобы найти способ уладить конфликт. В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что все протесты польских фермеров – это в первую очередь о политике. Она добавила, что Украина предлагает разные шаги, чтобы разрешить проблемную ситуацию. По ее словам, до 20 февраля есть еще время, чтобы попытаться не допустить тотальную блокаду.




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Источник: https://www.rmf24.pl/regiony/wroclaw/news-protest-rolnikow-we-wroclawiu-budynek-ke-obrzucony-jajkami,nId,7333310#crp_state=1
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:11

Жодних поступок обрізаним шахраям. Вони не просто посилюють брудну кампанію, особливо в Україні, підбурюючи агресію населення, вони перейшли на особистості. Тому у ЄС треба фіксувати особи керівників тих агробариг і перевізників, щоб на майбутнє не мати з ними і їх підлеглими справу. Така собі антишахрайська бізнес-люстрація. Влаштовувати акції протесту біля маєтків яхт юдейців-олігархів Косюка Герег Ріната ... Тих кошерних треба перевершити, створюючи для них максимум незручностей: "підвищуючи ціну". Вони не звикли до співпраці. Вони розраховують дотиснути, а потім: приклад Палестини і України, в якому вони стані і скільки жертв, все говорить за себе.


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