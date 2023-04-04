Польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть 5 апреля в столицу Польши. Польские фермеры хотят использовать это событие, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, ведь не могут конкурировать с украинским зерном, которое заполонило рынок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Протест фермеров. Фото из открытых источников

Зеленский посетит Польшу, чтобы выразить благодарность стране, являющейся одним из крупнейших союзников Украины. Президент Украины встретится с польскими и международными политиками в Варшаве. Визит Зеленского хотят использовать польские аграрии, которые предупреждают о том, что могут выйти на улицы и испортить это событие.

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"Варшаве следует подумать над этим", — сказал глава Ассоциации фермеров Замостья Марцин Собчук и добавил, что его ассоциация готова "испортить" визит, а у аграриев есть "много идей, но говорить об этом рано".

После полномасштабного вторжения и блокирования украинских портов ЕС принял решение отменить все квоты и тарифы на экспорт украинского зерна в Евросоюз. Таким образом, европейские лидеры пытаются облегчить транзит украинских продуктов по всему миру, включая Африку, которая страдает из-за нехватки украинского зерна.

Однако часть зерна из Украины осталась в странах ЕС и привела к снижению цен в нескольких странах, в частности, Польше, Румынии и Венгрии. Такой фактор разозлил местных фермеров, которым сложно конкурировать с дешевым украинским зерном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на поставки истребителей для Украины от Польши и Словакии.