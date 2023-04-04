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Польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву

Аграрии Польши пытаются привлечь к проблемам, которые для них создает украинское зерно.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть 5 апреля в столицу Польши. Польские фермеры хотят использовать это событие, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, ведь не могут конкурировать с украинским зерном, которое заполонило рынок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву

Протест фермеров. Фото из открытых источников

Зеленский посетит Польшу, чтобы выразить благодарность стране, являющейся одним из крупнейших союзников Украины. Президент Украины встретится с польскими и международными политиками в Варшаве. Визит Зеленского хотят использовать польские аграрии, которые предупреждают о том, что могут выйти на улицы и испортить это событие.


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"Варшаве следует подумать над этим", — сказал глава Ассоциации фермеров Замостья Марцин Собчук и добавил, что его ассоциация готова "испортить" визит, а у аграриев есть "много идей, но говорить об этом рано".

После полномасштабного вторжения и блокирования украинских портов ЕС принял решение отменить все квоты и тарифы на экспорт украинского зерна в Евросоюз. Таким образом, европейские лидеры пытаются облегчить транзит украинских продуктов по всему миру, включая Африку, которая страдает из-за нехватки украинского зерна.

Однако часть зерна из Украины осталась в странах ЕС и привела к снижению цен в нескольких странах, в частности, Польше, Румынии и Венгрии. Такой фактор разозлил местных фермеров, которым сложно конкурировать с дешевым украинским зерном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские яйца заполонили ЕС: Польша боится конкуренции.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на поставки истребителей для Украины от Польши и Словакии.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/apr/04/polish-farmers-threaten-to-ruin-zelenskiy-visit-amid-grain-dispute
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