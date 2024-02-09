Польские фермеры приступили к блокаде границы. Не пропускают все виды транспорта

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Ткачик Олеся
По информации польских пограничников, в направлении "Шегини" около сотни человек и 50 транспортных средств заблокировали подъездный путь к границе. Они находятся в нескольких сотнях метров от пункта пропуска.
Поляки заблокировали границу с Украиной
Кроме того, как отметил Андрей Демченко, польские фермеры намерены заблокировать пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" уже в ближайшее время.
Также представитель Госпогранслужбы сообщил, что на "Шегине" протестующие блокируют не только движение грузовиков.
По его информации, протестующие на разных направлениях сообщили о том, что будут пропускать разное количество транспортных средств. На одних пунктах пропуска планируют разрешать проезд одного грузовика в час, на других – два или три.
Также Демченко добавил, что блокада границы продлится минимум месяц.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что накануне объявленной польскими фермерами забастовки украинские пограничники находились в контакте со своими коллегами из Польши, чтобы выяснить, на каких участках границы возможна блокада.
Портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приняли решение вернуться в блокаду границы с Украиной, поскольку Брюссель не учел их требования, говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность". Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.
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Ігор
сегодня, 12:53
Іти на поступки нахабним юдейцям не можна в жодному разі. Фюрер і його банда повинні відчувати на собі таке ж нахабство яке сіють по світу. Шахрайство заохочувати не можна. Демократія одного Фюрера який вирішує все, веде до геноциду палестини та України.