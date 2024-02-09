Польские фермеры приступили к блокаде границы. Не пропускают все виды транспорта

По информации польских пограничников, в направлении "Шегини" около сотни человек и 50 транспортных средств заблокировали подъездный путь к границе. Они находятся в нескольких сотнях метров от пункта пропуска.

Поляки заблокировали границу с Украиной

Кроме того, как отметил Андрей Демченко, польские фермеры намерены заблокировать пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" уже в ближайшее время.

Также представитель Госпогранслужбы сообщил, что на "Шегине" протестующие блокируют не только движение грузовиков.

"На данный момент, в этом направлении, заблокировали движение для всех категорий транспорта. Конечно, мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и на польской стороне найдут возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и для автобусных перевозок",

– сообщил Демченко.

По его информации, протестующие на разных направлениях сообщили о том, что будут пропускать разное количество транспортных средств. На одних пунктах пропуска планируют разрешать проезд одного грузовика в час, на других – два или три.

"По нашей информации, также должны заблокировать еще два пункта пропуска – это в Угринов и Устилуг. Но эти действия должны произойти с 12 февраля. По другим направлениям официальных подтверждений от польских коллег у нас нет",

– сказал спикер.

Также Демченко добавил, что блокада границы продлится минимум месяц.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что накануне объявленной польскими фермерами забастовки украинские пограничники находились в контакте со своими коллегами из Польши, чтобы выяснить, на каких участках границы возможна блокада.

Портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приняли решение вернуться в блокаду границы с Украиной, поскольку Брюссель не учел их требования, говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность". Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.





