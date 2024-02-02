Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной. Стала известна дата

В фермерском союзе "Солидарность" сообщили, что уже принято решение объявить всеобщую забастовку фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также блокады дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах 9 февраля 2024 в 10.00.

Фермеры сетуют на "пассивность правительства"

Пока нет информации, как долго продлится блокада пунктов пропуска. Что касается блокады дорог в некоторых воеводствах, то они продлятся месяц – с 9 февраля по 10 марта.

Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.

"Позиция Брюсселя неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и Декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить общий забастовка",

– подчеркивают фермеры.

Напомним, "Комментарии" писали, что между Украиной и Польшей продолжается настоящая торговая война , которая резко ухудшила межгосударственные отношения и нанесла немало ущерба экономикам обеих стран. Осенью 2023 г. польские фермеры заблокировать границу с Украиной. Поэтому торговля с Украиной стала рискованной для европейских компаний; украинские экспортеры, вопреки всему продолжавшие работать и платить налоги в бюджет, чтобы Украина могла продолжать борьбу с российским агрессором, теряли время и контракты, а украинская экономика теряла миллиарды долларов. Блокада создавала немедленные дополнительные проблемы для украинских вооруженных сил. Хотя польские перевозчики обещали не препятствовать военным и гуманитарным поставкам в Украину, было много противоположных доказательств. Волонтеры говорили о трудностях с доставкой беспилотников и другой помощи на фронт; однажды протестующие даже заблокировали транспортировку патрульного катера, доставленного в рамках программы помощи США. Еще одной проблемой стали поставки горючего в Украину. Несколько украинских водителей погибли в очереди на заблокированной границе.

Также "Комментарии" подробно писали о причинах блокады границы Украины со странами ЕС: в чем главная проблема.



