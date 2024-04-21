Польские фермеры жалуются на новый закон о мобилизации в Украине: какая причина

В Польше считают, что снижение мобилизационного возраста и другие изменения, предусмотренные в законе о мобилизации в Украине, негативно повлияют на польский бизнес, в частности из-за нехватки рабочей силы из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Sad24.

Польские фермеры жалуются из-за нехватки украинских рабочих. Фото из открытых источников

Владелец агентства по трудоустройству Czarston в Польше Цезарий Сигоцкий рассказал, что в стране увеличивается количество плантаций, что должно увеличить экономику Польши, однако из-за нехватки работников из Украины последствия могут стать негативными.

"Начнем с того, что количество садов и плантаций увеличивается, а работников – нет. Не нужна куча математиков, чтобы заключить, каким будет эффект от этого", — говорит Сигорский.

Он рассказал, что сезон сбора тепличной клубники в стране начинается с середины апреля, а с полей в мае и июне, однако польские фермеры уже жалуются, что на их предприятиях некому будет собирать урожай.

Одной из причин уменьшения количества украинских рабочих на польских фермах Сигорский называет новый закон о мобилизации. По его словам, уже сегодня большинство работающих на фермах это подростки или мужчины старше 60 лет, которые не подлежат мобилизации в Украине.

"Если у нас нет доступа к рабочим из Украины, наша экономика, сельское хозяйство и промышленность столкнутся с трудностями. Мы уже чувствуем правила, которые обсуждаем. К сожалению, будет еще хуже", — уверяет Сигоцкий.

Владелец агентства по трудоустройству указывает, что привлечение работников из других стран, в частности из Азии и Африки, не решит проблему. По его словам, рабочие из этих регионов стремятся получить только разрешение, чтобы попасть дальше в Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше изменилось отношение к работникам из Украины.

Также "Комментарии" писали о премьере Польши Дональде Туске, который обратился с призывом к польским фермерам.