Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ: детали инцидента

Польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал совсем рядом с границей польского воздушного пространства. Об этом сообщает PAP.
Польские истребители. Фото: из открытых источников
По информации Оперативного командования Вооруженных сил, в ночное время было зафиксировано проникновение в воздушное пространство Польши объектов с территории Беларуси.
Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.
Также отмечается, что из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.
Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.