Польша Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ: детали инцидента

Россия продолжает провоцировать страны НАТО

25 декабря 2025, 14:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт, который пролетал совсем рядом с границей польского воздушного пространства. Об этом сообщает PAP.

Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ: детали инцидента

Польские истребители. Фото: из открытых источников

По информации Оперативного командования Вооруженных сил, в ночное время было зафиксировано проникновение в воздушное пространство Польши объектов с территории Беларуси.

Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.

"После проведения детального анализа было установлено, что это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра.", — сообщили в командовании.

Также отмечается, что из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.

Читайте также на портале "Комментарии" — польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом говорится в материале "Reuters".

"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польского воздушного пространства", — заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.




