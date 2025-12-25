Польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ: деталі інциденту

Рубрики
Польські ВПС піднімали бойові літаки у повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт, який пролітав зовсім поряд із кордоном польського повітряного простору. Про це повідомляє PAP.
За інформацією Оперативного командування Збройних сил, у нічний час було зафіксовано проникнення повітряного простору Польщі об'єктів з території Білорусі.
Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль із Білорусі.
Також наголошується, що з міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством було тимчасово обмежено.
Представник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща уважно стежить за тим, щоб повітряний простір країни не порушувався.