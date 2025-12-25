Польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ: деталі інциденту

Польські ВПС піднімали бойові літаки у повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт, який пролітав зовсім поряд із кордоном польського повітряного простору. Про це повідомляє PAP.

За інформацією Оперативного командування Збройних сил, у нічний час було зафіксовано проникнення повітряного простору Польщі об'єктів з території Білорусі.

Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль із Білорусі.

"Після проведення детального аналізу було встановлено, що це, швидше за все, були контрабандні повітряні кулі, які рухалися відповідно до напряму та швидкості вітру", — повідомили в командуванні.

Також наголошується, що з міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством було тимчасово обмежено.

Читайте також на порталі "Коментарі" — польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це йдеться у матеріалі "Reuters".

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Літак не порушив польський повітряний простір", — заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Представник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща уважно стежить за тим, щоб повітряний простір країни не порушувався.



