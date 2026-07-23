Польские МиГи, на которые рассчитывает Украина, запросила одна из стран НАТО

Польша получила официальный запрос от одной из стран НАТО относительно своих истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине. Несмотря на обращение союзника, польские власти заверяют, что не намерены отказываться от ранее заявленных планов поддержки Киева. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

Польские МиГи. Фото: из открытых источников

По его словам, неназванное государство Альянса заинтересовано в польских самолетах, однако для Варшавы главным приоритетом остается усиление украинской авиации.

При этом польский чиновник отказался уточнить, какая именно страна направила соответствующий запрос. Журналисты предположили, что речь может идти о Болгарии, однако Залевский не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Эксперты отмечают, что сегодня в НАТО советские истребители МиГ-29 продолжают эксплуатировать лишь Польша и Болгария. София постепенно переходит на современные американские F-16V, однако процесс перевооружения еще не завершен. Вторая партия новых самолетов ожидается только в 2027 году.

По имеющейся информации, болгарские Военно-воздушные силы располагают 16 МиГ-29, однако в исправном состоянии находятся лишь около шести машин. После введения санкций против России страна лишилась возможности получать оригинальные запчасти, что существенно осложнило обслуживание авиационной техники.

Именно поэтому польские самолеты могут представлять интерес как источник комплектующих для поддержания боеспособности болгарского авиапарка. Однако в Варшаве подчеркивают, что поддержка Украины остается стратегическим приоритетом, а решение о передаче МиГ-29 Киеву не изменилось.

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