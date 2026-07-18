Украина хочет получить от Польши не только МиГ-29: Минобороны раскрыло детали переговоров

Переговоры между Украиной и Польшей о возможной передаче истребителей МиГ-29 продолжаются, однако Киев рассчитывает получить не только сами самолеты. Как сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос издания "Милитарный", украинская сторона стремится договориться о передаче полного комплекса средств, необходимых для дальнейшей эксплуатации авиационной техники.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

В ведомстве подтвердили, что в центре обсуждений находятся не только боевые самолеты, но и специализированное оборудование для их обслуживания. Речь идет о технической аппаратуре, ремонтной документации, запасных элементах и других средствах, которые позволят поддерживать истребители в исправном состоянии после их передачи Вооруженным силам Украины.

В Минобороны отметили, что подобный подход позволит значительно повысить эффективность эксплуатации авиации и сократить зависимость от внешнего обслуживания.

Одновременно польская сторона проявляет интерес к украинским беспилотным технологиям. По информации министерства, одним из элементов возможных договоренностей могут стать дроны украинского производства, которые Варшава рассматривает как перспективное направление военно-технического сотрудничества.

Кроме того, в Минобороны подтвердили, что осенью 2025 года украинские специалисты провели техническую инспекцию части польского парка МиГ-29. По данным польских СМИ, были обследованы 14 самолетов, и их состояние вызвало серьезные вопросы.

Как сообщалось ранее, наибольшие замечания касались состояния шасси, а сами истребители, по оценкам специалистов, могут потребовать капитального ремонта перед началом эксплуатации.

Переговоры между Киевом и Варшавой продолжаются, однако окончательные параметры возможной передачи самолетов, а также сроки реализации договоренностей пока официально не раскрываются.

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