Польські МіГи, на які розраховує Україна, запросила одна із країн НАТО

Польща отримала офіційний запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. Незважаючи на звернення союзника, польська влада запевняє, що не має наміру відмовлятися від раніше заявлених планів підтримки Києва. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.

Польські МіГи. Фото: із відкритих джерел

За його словами, неназвана держава Альянсу зацікавлена у польських літаках, проте для Варшави головним пріоритетом залишається посилення української авіації.

При цьому польський урядовець відмовився уточнити, яка саме країна надіслала відповідний запит. Журналісти припустили, що йдеться про Болгарію, проте Залевський не став підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Експерти зазначають, що сьогодні в НАТО радянські винищувачі МіГ-29 продовжують експлуатувати лише Польща та Болгарія. Софія поступово переходить на сучасні американські F-16V, проте процес переозброєння ще не завершено. Друга партія нових літаків очікується лише 2027 року.

За наявною інформацією, болгарські Військово-повітряні сили мають у своєму розпорядженні 16 МіГ-29, однак у справному стані знаходяться лише близько шести машин. Після введення санкцій проти Росії країна втратила можливість отримувати оригінальні запчастини, що суттєво ускладнило обслуговування авіаційної техніки.

Саме тому польські літаки можуть становити інтерес як джерело комплектуючих для підтримки боєздатності болгарського авіапарку. Однак у Варшаві наголошують, що підтримка України залишається стратегічним пріоритетом, а рішення про передачу МіГ-29 Києву не змінилося.

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