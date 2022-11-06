Польские пожарные начали проверку состояния бомбоубежищ по всей стране: причины

Правительство соседней Польши инициировало массовую инвентаризацию убежищ по всей стране. Ответственность за проведение проверки была возложена на Государственную противопожарную службу.

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Как сообщают местные СМИ, вопрос об инвентаризации убежищ был поднят Министерством внутренних дел еще в начала октября, однако непосредственное выполнение данного поручения началось лишь сейчас. Согласно официальным данным, предоставленным МВД Польши, в стране насчитывается порядка 62 тысяч убежищ, однако сколько их на самом деле, и все ли они пригодны к эксплуатации, точно сказать никто не может.

И если причины, по которым правительство инициировало инвентаризацию убежищ, полякам более-менее ясны, то назначение ответственных лиц по данному вопросу вызывает у некоторых экспертов вопросы. Так, к примеру, основатель компании "Remont-schronu" Роберт Бурсевич считает, что пожарная служба не обладает достаточным объемом знаний и опыта в делах, касающихся норм строительства убежищ.

"По моему, сугубо субъективному мнению, пожарные не являются экспертами в области строительства и содержания убежищ, они не обучены специфике, согласно которой когда-то сооружались данные конструкции. Чтобы проводить инвентаризацию убежищ, и главное утверждать, пригодны ли они к эксплуатации, необходимо хорошо знать требования, которым они должны соответствовать. Пожарная госслужба не может быть уполномочена проводить оценку технического состояния подобного рода конструкций", — отметил Бурсевич.

Несмотря на наличие вопросов к властям со стороны некоторых общественных деятелей, инвентаризация идет своим чередом под контролем пожарной службы.

Стоит отметить, ранее уже сообщалось, что, к примеру, в Варшаве насчитывается порядка 2100 убежищ, самыми вместительными из которых является подземелье Национального стадиона и метро.

Издание "Комментарии" недавно писало, что в День независимости Польши – 11 ноября, во Вроцлаве состоится актиукраинский митинг.

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