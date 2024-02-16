Польским протестующим безразлично на войну. К какому циничному шагу они прибегли

По словам Андрея Демченко, есть обоснованные сомнения в том, что польские протестующие, которые блокируют границу с Украиной, пропускают гуманитарные и другие важные для страны грузы. Спикер пограничников отметил, что сейчас движение ограничено и количество пересечений границы очень низкое.

Блокада польской границы

"Поэтому при очереди, которая есть на территории Польши, скорее всего, они даже не выделяют грузовики, перевозящие гуманитарную помощь или другие важные грузы, двигающиеся в Украину".

, – сказал он.

При этом Демченко добавил, что, скорее всего, все гуманитарные и важные для Украины грузы тоже "застряли" на границе.

При этом известно, что польские протестующие не пропустили грузовик с гуманитарной помощью от "Каритаса", который, в частности, вез теплые одеяла на Львовщину. Не остановила их даже монахиня, сопровождавшая груз.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры начали блокировать границу с Украиной, чтобы прекратить импорт агропродукции. Более того, они сообщили, что с 20 февраля организуют полную блокаду всей границы с Украиной. Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

В Украине работают над тем , чтобы не допустить такого развития событий. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со своим коллегой Дональдом Туском, чтобы найти способ уладить конфликт. В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что все протесты польских фермеров – это в первую очередь о политике. Она добавила, что Украина предлагает разные шаги, чтобы разрешить проблемную ситуацию. По ее словам, до 20 февраля есть еще время, чтобы попытаться не допустить тотальную блокаду.



