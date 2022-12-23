logo

BTC/USD

16846.65

ETH/USD

1219.94

LTC/USD

65.59

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польский Гданьск удивил щедростью: во Львов, Харьков и Херсон отправились рождественские подарки
commentss НОВОСТИ Все новости

Польский Гданьск удивил щедростью: во Львов, Харьков и Херсон отправились рождественские подарки

Известно, что за отправкой гуманитарного конвоя стоит администрация города в лице мэра Гданска - Александры Дулькевич

сегодня, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша в очередной раз отправила в Украину гуманитарный конвой, в этот раз помощь была собрана Гданском. По имеющимся данным, среди груза, отправленного в три украинских города, было порядка 19 электрогенераторов и 8 обогревательных палаток. В Польше надеяться, что данные приспособления хоть как-то помогут украинцам пережить холодную зиму. Об этом сообщает информационное агентство Wyborcza.

Польский Гданьск удивил щедростью: во Львов, Харьков и Херсон отправились рождественские подарки

процесс отправки гумпомощи, из открытых источников

Известно, что генераторы будут отправлены во Львов. Обогревательные палатки, в свою очередь, в Гданске решили передать жителям Херсона и Харькова, так как именно в этих городах, из-за отсутствия света и обогрева, сложнее всего будет пережить зиму.

"Мы рады, что мы имеем возможность и желание поделиться с Украиной чем-то хорошим. Перед Рождеством все приобретает новый смысл, иные ценности и цели. Для нас в удовольствие дать то, что нужно другим – свет, тепло, электричество", — говорит мэр Гданьска Александра Дулькевич.

Стоит добавить, что Дулькевич в данный момент возглавляет рабочую группу под названием "Украина". В рамках заседаний Комитета регионов Евросоюза женщина неоднократно выступала с призывом не забывать о проблемах украинцев, продолжать поддерживать Украину не только словом, но и делом. В частности, руководительница Гданска просила о приобретении максимально возможного количества генераторов и об отправке их в наиболее уязвимые города Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестные на центральной площади Гливице подвесили чучело Путина на дуле танка-памятника. Это уже второй инцидент, когда подобным, хулиганским образом, поляки высказывают свою ненависть в отношении путинского режима и тех, кто его поддерживает. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29294836,generatory-pradu-i-namioty-grzewcze-dla-ukrainskich-miast.html?_ga=2.84055194.2015354120.1671807556-299088472.1667395130
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!