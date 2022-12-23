Польский Гданьск удивил щедростью: во Львов, Харьков и Херсон отправились рождественские подарки

Польша в очередной раз отправила в Украину гуманитарный конвой, в этот раз помощь была собрана Гданском. По имеющимся данным, среди груза, отправленного в три украинских города, было порядка 19 электрогенераторов и 8 обогревательных палаток. В Польше надеяться, что данные приспособления хоть как-то помогут украинцам пережить холодную зиму. Об этом сообщает информационное агентство Wyborcza.

процесс отправки гумпомощи, из открытых источников

Известно, что генераторы будут отправлены во Львов. Обогревательные палатки, в свою очередь, в Гданске решили передать жителям Херсона и Харькова, так как именно в этих городах, из-за отсутствия света и обогрева, сложнее всего будет пережить зиму.

"Мы рады, что мы имеем возможность и желание поделиться с Украиной чем-то хорошим. Перед Рождеством все приобретает новый смысл, иные ценности и цели. Для нас в удовольствие дать то, что нужно другим – свет, тепло, электричество", — говорит мэр Гданьска Александра Дулькевич.

Стоит добавить, что Дулькевич в данный момент возглавляет рабочую группу под названием "Украина". В рамках заседаний Комитета регионов Евросоюза женщина неоднократно выступала с призывом не забывать о проблемах украинцев, продолжать поддерживать Украину не только словом, но и делом. В частности, руководительница Гданска просила о приобретении максимально возможного количества генераторов и об отправке их в наиболее уязвимые города Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестные на центральной площади Гливице подвесили чучело Путина на дуле танка-памятника. Это уже второй инцидент, когда подобным, хулиганским образом, поляки высказывают свою ненависть в отношении путинского режима и тех, кто его поддерживает.

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