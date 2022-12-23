Польский Гданьск удивил щедростью: во Львов, Харьков и Херсон отправились рождественские подарки

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Vitalii Rozkariaka
Польша в
очередной раз отправила в Украину гуманитарный конвой, в этот раз помощь была
собрана Гданском. По имеющимся данным, среди груза, отправленного в три
украинских города, было порядка 19 электрогенераторов и 8 обогревательных
палаток. В Польше надеяться, что данные приспособления хоть как-то помогут
украинцам пережить холодную зиму. Об этом сообщает информационное агентство Wyborcza.
процесс отправки гумпомощи, из открытых источников
Известно, что
генераторы будут отправлены во Львов. Обогревательные палатки, в свою очередь,
в Гданске решили передать жителям Херсона и Харькова, так как именно в этих
городах, из-за отсутствия света и обогрева, сложнее всего будет пережить зиму.
"Мы рады, что мы
имеем возможность и желание поделиться с Украиной чем-то хорошим. Перед
Рождеством все приобретает новый смысл, иные ценности и цели. Для нас в
удовольствие дать то, что нужно другим – свет, тепло, электричество", —
говорит мэр Гданьска Александра Дулькевич.
Стоит добавить,
что Дулькевич в данный момент возглавляет рабочую группу под названием "Украина".
В рамках заседаний Комитета регионов Евросоюза женщина неоднократно выступала с
призывом не забывать о проблемах украинцев, продолжать поддерживать Украину не
только словом, но и делом. В частности, руководительница Гданска просила о
приобретении максимально возможного количества генераторов и об отправке их в
наиболее уязвимые города Украины.
Напомним, ранее
мы сообщали, что неизвестные на центральной площади Гливице подвесили чучело
Путина на дуле танка-памятника. Это уже второй инцидент, когда подобным,
хулиганским образом, поляки высказывают свою ненависть в отношении путинского
режима и тех, кто его поддерживает.
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