Польский институт кино намерен профинансировать российский кинофестиваль

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Vitalii Rozkariaka
Недавнее решение
Польского института кино спровоцировало начало массовых протестов среди представителей
культуры и науки соседнего государства. Как пишут местные СМИ, институт
оказался в эпицентре скандала из-за финансирования известного кинофестиваля,
корни которого берут свое начало в России. По имеющимся данным, Институт кино
выделил порядка 2 миллионов злотых.
фото тематическое, из открытых источников
СМИ отмечают, что
"Спутник над Польшей" представляет собой популярный кинофестиваль, который ранее
был основан и финансировался Министерством культуры России при поддержке фонда "Русский
мир", также учрежденного правительством РФ. Последний, к слову, после оккупации
Крыма и части Донбасса был включен в санкционный список Европейского Союза.
По состоянию на
сегодня "Спутник над Польшей" позиционирует себя как нейтральное мероприятие,
которое намерено включить в список участников предстоящего кинофестиваля только
украинских актеров. Несмотря на подобные заявления, польская сторона не сильно
верит в прозрачность намерений учредителей "Спутник над Польшей". На фоне этого
культурная диаспора Польши взбунтовала, требуя от Польского института кино
открытой и независимой проверки организаторов кинофестиваля.
"Сейчас в Украине
война. Ежедневно там погибают дети, женщины и мужчины. Они отдают свою жизнь за
свободу и независимость, нашу в том числе. Мы требуем от Института кино
незамедлительной проверки каждого участника кинофестиваля. Мы не можем
допустить, чтобы в этом списке была хотя-бы одна фамилия россиянина", —
говориться в заявлении активистов.
Напомним, ранее
мы сообщали, что президент Польши намерен поговорить с Владимиром Зеленским,
чтобы тот взял на себя ответственность за трагический инцидент в Пшеводове.
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