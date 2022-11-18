Польский институт кино намерен профинансировать российский кинофестиваль

Недавнее решение Польского института кино спровоцировало начало массовых протестов среди представителей культуры и науки соседнего государства. Как пишут местные СМИ, институт оказался в эпицентре скандала из-за финансирования известного кинофестиваля, корни которого берут свое начало в России. По имеющимся данным, Институт кино выделил порядка 2 миллионов злотых.

фото тематическое, из открытых источников

СМИ отмечают, что "Спутник над Польшей" представляет собой популярный кинофестиваль, который ранее был основан и финансировался Министерством культуры России при поддержке фонда "Русский мир", также учрежденного правительством РФ. Последний, к слову, после оккупации Крыма и части Донбасса был включен в санкционный список Европейского Союза.

По состоянию на сегодня "Спутник над Польшей" позиционирует себя как нейтральное мероприятие, которое намерено включить в список участников предстоящего кинофестиваля только украинских актеров. Несмотря на подобные заявления, польская сторона не сильно верит в прозрачность намерений учредителей "Спутник над Польшей". На фоне этого культурная диаспора Польши взбунтовала, требуя от Польского института кино открытой и независимой проверки организаторов кинофестиваля.

"Сейчас в Украине война. Ежедневно там погибают дети, женщины и мужчины. Они отдают свою жизнь за свободу и независимость, нашу в том числе. Мы требуем от Института кино незамедлительной проверки каждого участника кинофестиваля. Мы не можем допустить, чтобы в этом списке была хотя-бы одна фамилия россиянина", — говориться в заявлении активистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Польши намерен поговорить с Владимиром Зеленским, чтобы тот взял на себя ответственность за трагический инцидент в Пшеводове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!