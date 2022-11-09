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Польский историк порекомендовал оккупантам «удобрить почву» телами украинских солдат

Ученые продолжают работать в Институте национальной памяти

сегодня, 11:30
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Автор:

Віталій Розкаряка

Начиная с сентября месяца в публичном пространстве Польши активизировались несколько пророссийских ученых, работающих в Институте национальной памяти. Один из них – Войцех Мушинский, в закрытой группе социальной сети Facebook довольно резко и жестоко прокомментировал деятельность националистического полка "Азов".

Польский историк порекомендовал оккупантам «удобрить почву» телами украинских солдат

фото тематическое, из открытых источников

В то время, как украинские солдаты героически давали отпор российским оккупантам в Мариуполе, вследствие чего часть их них попала в плен, Мушинских отметил, что этими "азовцами стоило бы удобрить почву". Столь радикальное, полное ненависти сообщение было воспринято крайне негативно не только украинцами, но и поляками непосредственно. Соотечественники одиозного историка тут же начали упрекать властей в том, что когда-то Мушинский был удостоен различных государственных наград и медалей.

Помимо вышеупомянутой персоны, в Институте национальной памяти работает еще один не менее скандальный пророссийский ученый. Речь идет о Мариуше Бехте, который на протяжении последнего времени активно распространяет информацию о том, что "Соединенные Штаты Америки хотят всеми возможными способами принудить Польшу вмешаться в российско-украинскую войну".

Отмечается, что Бехта начал распространять резкие тезисы о влиянии США на Польшу еще во время президентства Барака Обамы. Тогда историк опубликовал у себя на странице фотографию помешенного Обамы, подписав ее: "Американская мечта".

Несмотря на всплеск негативных комментариев со стороны поляков, оба ученых продолжают работать в Институте национальной памяти.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польском Кракове был отменен концерт известного музыкального коллектива из России. Отмечается, что группе не удалось избежать протестов со стороны украинских граждан даже после того, как они публично осудили российское вторжение в Украину.



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75398,29118602,prorosyjskie-porady-historykow-z-ipn-wczesniej-wieszali-obame.html
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