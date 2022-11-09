Польский историк порекомендовал оккупантам «удобрить почву» телами украинских солдат

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Віталій Розкаряка
Начиная с
сентября месяца в публичном пространстве Польши активизировались несколько
пророссийских ученых, работающих в Институте национальной памяти. Один из них –
Войцех Мушинский, в закрытой группе социальной сети Facebook довольно резко и
жестоко прокомментировал деятельность националистического полка "Азов".
фото тематическое, из открытых источников
В то время, как
украинские солдаты героически давали отпор российским оккупантам в Мариуполе,
вследствие чего часть их них попала в плен, Мушинских отметил, что этими
"азовцами стоило бы удобрить почву". Столь радикальное, полное ненависти
сообщение было воспринято крайне негативно не только украинцами, но и поляками
непосредственно. Соотечественники одиозного историка тут же начали упрекать
властей в том, что когда-то Мушинский был удостоен различных государственных
наград и медалей.
Помимо
вышеупомянутой персоны, в Институте национальной памяти работает еще один не
менее скандальный пророссийский ученый. Речь идет о Мариуше Бехте, который на
протяжении последнего времени активно распространяет информацию о том, что
"Соединенные Штаты Америки хотят всеми возможными способами принудить Польшу
вмешаться в российско-украинскую войну".
Отмечается, что
Бехта начал распространять резкие тезисы о влиянии США на Польшу еще во время
президентства Барака Обамы. Тогда историк опубликовал у себя на странице фотографию
помешенного Обамы, подписав ее: "Американская мечта".
Несмотря на
всплеск негативных комментариев со стороны поляков, оба ученых продолжают
работать в Институте национальной памяти.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в польском Кракове был отменен концерт
известного музыкального коллектива из России. Отмечается, что группе не удалось
избежать протестов со стороны украинских граждан даже после того, как они
публично осудили российское вторжение в Украину.
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