Польский министр угрожает Украине: вступление в ЕС будет не таким легким

Спор о снятии эмбарго на украинское зерно продолжается и набирает новые обороты. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус пригрозил Украине тяжелыми условиями вступления в ЕС.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Фото: PAP

Во время интервью Radio Plus польского министра спросили, может ли членство Украины в ЕС стать угрозой для польского сельского хозяйства в будущем.

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"Это то, что мы сейчас делаем, это наша сильная позиция, это мы сделали 15 апреля, это строит возможность вступления Украины в Европейский Союз. Если мы сегодня не создадим эти инструменты, то Польша точно не согласится на присоединение Украины", – сказал Роберт Телус.

Телус указывает, что когда Польша присоединялась к Европейскому союзу, она должна была выполнить жесткие условия. Теперь, по его мнению, поляки должны поставить условия для Украины. Министр объясняет свою позицию тем, что "польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".

Напомним, что 15 апреля Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария начали вводить эмбарго на импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса из Украины. Европейская комиссия согласилась с такими действиями и ввела запрет в начале мая 2023 года. Предварительно запрет действовал до 5 июня, а затем был продлен до 15 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, который объявил неприемлемое для Украины решение о продлении запрета на украинское зерно.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу по отношению к Украине. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предупредил ЕС, что его страна введет эмбарго самостоятельно, если Брюссель не поддержит такое решение.