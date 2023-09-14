Польский министр угрожает Украине: вступление в ЕС будет не таким легким

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Slava Kot
Спор о снятии эмбарго на украинское зерно продолжается и набирает новые обороты. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус пригрозил Украине тяжелыми условиями вступления в ЕС.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Фото: PAP
Во время интервью Radio Plus польского министра спросили, может ли членство Украины в ЕС стать угрозой для польского сельского хозяйства в будущем.
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Телус указывает, что когда Польша присоединялась к Европейскому союзу, она должна была выполнить жесткие условия. Теперь, по его мнению, поляки должны поставить условия для Украины. Министр объясняет свою позицию тем, что "польское сельское хозяйство никогда не выиграет украинское".
Напомним, что 15 апреля Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария начали вводить эмбарго на импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса из Украины. Европейская комиссия согласилась с такими действиями и ввела запрет в начале мая 2023 года. Предварительно запрет действовал до 5 июня, а затем был продлен до 15 сентября.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, который объявил неприемлемое для Украины решение о продлении запрета на украинское зерно.
Также "Комментарии" писали, что Венгрия ставит ультиматум Евросоюзу по отношению к Украине. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предупредил ЕС, что его страна введет эмбарго самостоятельно, если Брюссель не поддержит такое решение.
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