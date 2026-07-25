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Польский суд может заблокировать возвращение Украине музейных шедевров: что происходит

Потомки Анджея Любомирского через суд пытаются оставить в Польше картины, эвакуированные Львовским историческим музеем во время войны

25 июля 2026, 17:53
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Кравцев Сергей

В Польше разгорелся новый юридический спор вокруг культурного наследия Украины. Наследники польского князя Анджея Любомирского обратились в суд с требованием не допустить возвращения во Львов двух картин, временно вывезенных из Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Польский суд может заблокировать возвращение Украине музейных шедевров: что происходит

Картины Львовского исторического музея. Фото: из открытых источников

Речь идет о полотнах "Портрет Роксоланы" XVI века и "Портрет юноши" художника Алоиза Рейхана. Они экспонируются в музее Среднего Поморья в городе Слупск в рамках выставки, посвященной сокровищам Львовского исторического музея.

Представитель семьи Любомирских, адвокат Мацей Обрембский, подал в окружной суд Слупское ходатайство о временном запрете передачи картин Украине до завершения судебного разбирательства. По мнению наследников, эти произведения входили в частную коллекцию княжеского рода, поэтому должны остаться на территории Польши.

Во Львовском историческом музее категорически исключают такие претензии. Там отмечают, что картины являются частью государственного музейного фонда Украины, а их вывоз в Польшу носил исключительно временный характер и был необходим для сохранения экспонатов от угрозы российских обстрелов.

Подобный конфликт уже возник в прошлом году во время экспозиции украинских музейных ценностей в Королевском замке в Варшаве. Тогда после аналогичного судебного заявления Украина досрочно вернула экспонаты во Львов, а польский суд наконец отказал в применении обеспечительных мер, поскольку предмет спора уже покинул территорию страны.

Теперь история повторяется, а ее результат может стать важным прецедентом для дальнейшей судьбы украинских культурных ценностей, эвакуированных за границу во время войны ради их сохранения.

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Источник: https://www.rp.pl/polityka/art44874721-przechowywane-w-polsce-obrazy-z-ukrainy-moga-nie-wrocic-do-lwowa-mialy-byc-bezpieczne-od-bomb
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