Польский суд может заблокировать возвращение Украине музейных шедевров: что происходит

В Польше разгорелся новый юридический спор вокруг культурного наследия Украины. Наследники польского князя Анджея Любомирского обратились в суд с требованием не допустить возвращения во Львов двух картин, временно вывезенных из Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Картины Львовского исторического музея. Фото: из открытых источников

Речь идет о полотнах "Портрет Роксоланы" XVI века и "Портрет юноши" художника Алоиза Рейхана. Они экспонируются в музее Среднего Поморья в городе Слупск в рамках выставки, посвященной сокровищам Львовского исторического музея.

Представитель семьи Любомирских, адвокат Мацей Обрембский, подал в окружной суд Слупское ходатайство о временном запрете передачи картин Украине до завершения судебного разбирательства. По мнению наследников, эти произведения входили в частную коллекцию княжеского рода, поэтому должны остаться на территории Польши.

Во Львовском историческом музее категорически исключают такие претензии. Там отмечают, что картины являются частью государственного музейного фонда Украины, а их вывоз в Польшу носил исключительно временный характер и был необходим для сохранения экспонатов от угрозы российских обстрелов.

Подобный конфликт уже возник в прошлом году во время экспозиции украинских музейных ценностей в Королевском замке в Варшаве. Тогда после аналогичного судебного заявления Украина досрочно вернула экспонаты во Львов, а польский суд наконец отказал в применении обеспечительных мер, поскольку предмет спора уже покинул территорию страны.

Теперь история повторяется, а ее результат может стать важным прецедентом для дальнейшей судьбы украинских культурных ценностей, эвакуированных за границу во время войны ради их сохранения.

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