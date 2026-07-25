Польський суд може заблокувати повернення Україні музейних шедеврів: що відбувається

У Польщі розгорівся новий юридичний спір навколо культурної спадщини України. Спадкоємці польського князя Анджея Любомирського звернулися до суду з вимогою не допустити повернення до Львова двох картин, які були тимчасово вивезені з України після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Картини Львівського історичного музею. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про полотна "Портрет Роксолани" XVI століття та "Портрет юнака" художника Алоїза Рейхана. Наразі вони експонуються в музеї Середнього Помор'я у місті Слупськ у межах виставки, присвяченої скарбам Львівського історичного музею.

Представник родини Любомирських, адвокат Мацей Обрембський, подав до окружного суду Слупська клопотання про тимчасову заборону передачі картин Україні до завершення судового розгляду. На думку спадкоємців, ці твори свого часу входили до приватної колекції князівського роду, тому повинні залишитися на території Польщі.

У Львівському історичному музеї категорично відкидають такі претензії. Там наголошують, що картини є частиною державного музейного фонду України, а їх вивезення до Польщі мало виключно тимчасовий характер і було необхідним для збереження експонатів від загрози російських обстрілів.

Подібний конфлікт уже виникав торік під час експозиції українських музейних цінностей у Королівському замку у Варшаві. Тоді після аналогічної судової заяви Україна достроково повернула експонати до Львова, а польський суд зрештою відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів, оскільки предмет спору вже залишив територію країни.

Тепер історія повторюється, а її результат може стати важливим прецедентом для подальшої долі українських культурних цінностей, які були евакуйовані за кордон під час війни заради їхнього збереження.

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