Польское правительство публично унизило российских дипломатов: реакция Кремля

Сегодня, 29 апреля представители варшавской власти прибыли вместе с представителями правоохранительных органов в одну из местных школ, которая ранее функционировала при посольстве России. Сотрудники госведомств были вынуждены выломать дверь после отказа ее открыть. Как только они проникли на территорию школы, правоохранители заблокировали ворота металлическим цепом, чтобы туда больше никто не смог проникнуть. По имеющимся данным, этот шаг был вынужденной мерой варшавских властей, чтобы из здания школы не смогли вывести имущество, принадлежащее России.

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В РФ, в свою очередь, уже успели отреагировать на данный инцидент. В Кремле публично заявили, что запомнят этот "необдуманный шаг" Польши надолго.

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"Российская Федерация навсегда запомнит тот день, когда представители варшавского правительства в сопровождении полиции прибыли в школу при посольстве РФ и начали выламывать дверь, услышав отказ ее открыть добровольно", — цитирует заявление главы Росссотрудничества Евгения Примакова Телеграмм-канал "Раньше всех, ну почти".

Помимо этого, на инцидент отреагировал и российский посол Сергей Андреев, который заявил, что Москва в скором времени огласит "протест по этому поводу".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше были внесены изменения в закон об украинских беженцах. Так, польская власть решила продлить легальное пребывание переселенцев на своей территории почти на год, до июня 2024 года. Некоторым же категориям украинцев (наиболее уязвимым) разрешили проживать в стране вплоть до 30 сентября 2024 года.