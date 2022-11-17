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Польское правительство сообщило, почему несколько часов молчало после ракетного удара по их стране

15 ноября на территории Польши около 16 часов упала ракета. Официальная информация появилась только на следующий день.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Министерства внутренних дел Павел Шефернакер рассказал, почему власти Польши не сообщали о взрыве в пограничном поселке Пшеводув. Чиновник заявил, что его страна не могла предоставить непроверенную информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское информационное агентство Polsat.

Польское правительство сообщило, почему несколько часов молчало после ракетного удара по их стране

Павел Шефернакер об ударе по Польше. Фото: с открытых источников

Чиновник Павел Шефернакер считает, что Польша сделала правильный шаг после падения ракеты. Правительство ожидало проверки информации о причинах инцидента вблизи границы с Украиной.

"Весь мир ждал, что скажет Польша. Даже американцы повторяли, что ждут информации из Польши. Эта информация была важна для всех стран НАТО. Все страны ждали выводов наших следователей. Это не могла быть какая-то информация, которая не была проверена", – доложил замминистра Павел Шефернакер.

Политик во время разговора упомянул о Смоленской катастрофе и опрометчивых заявлениях официальных лиц, разделивших Польшу. Шефернакер считает, что Польша извлекла урок из прошлого.

Напомним, что 10 апреля 2010 года разбился самолет вблизи Смоленска. На борту находился президент Польши Лех Качиньский и несколько десятков чиновников страны. После падения никто не выжил. Тогда в польском правительстве многие утверждали, что в аварии виновата Россия. До сих пор не установлены причины катастрофы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на официальную версию с украинской ракетой, премьер-министр Польши не исключает и российской провокации.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши Анджея Дуды на ракетный удар по его стране.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wideo-program/gosc-wydarzen-pawel-szefernaker-jakub-kulesza-i-plk-piotr-lewandowski_6811196/
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