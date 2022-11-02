Польскому актеру грозит 5 лет лишения свободы за оскорбление и унижение украинских беженцев

В Польше разгорелся настоящий скандал вокруг одиозного актера Войцеха Ольшанского. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за публичное оскорбление беженцев из Украины.

автор фото: wroclaw.wyborcza

Самая активная фаза в карьере Ольшанского пришлась на служение в Национальном театре в Варшаве, а также на выполнение ролей второго плана в различных отечественных фильмах и сериалах. Кроме этого, актер занимался организацией исторических реконструкций, позже стал соучредителем ассоциации "Национальный фронт Польши". Эта организация, к слову, поддерживала выход Польши из Европейского Союза и очищение страны от эмигрантов.

Начиная с 2016 года, Ольшанский начал активно отстаивать свои националистические и политические убеждения под псевдонимом "Александр Яблоновский". Исходя из его последних сообщений и заявлений, мужчина поддерживает режим Владимира Путина, президента-диктатора Александра Лукашенко и считает пандемию коронавируса выдумкой. Кроме того, Ольшанский постоянно преследовал и унижал представителей ЛГБТ-сообщества, а также неоднократно называл Соединенные Штаты главным врагом Польши.

Последней каплей для польских властей стало то, как Ольшанский во время прямого эфира начал унижать украинских беженцев, а также угрожать Игорю Исаеву, журналисту из Украины, который живет и работает в Польше. После выпуска данного эфира Центр мониторинга ксенофобского поведения обратился в прокуратуру Вроцлавско-Фабрического района, сообщив, что, по его мнению, Ольшанским было совершено преступление, предусмотренное статьями 119, 255 и 256 УК. В настоящее время продолжается следствие, актеру грозит до 5 лет за решеткой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Польше украинская беженка бежала 3 километра за поездом, в котором остались ее дети.

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