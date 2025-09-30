Получить польское гражданство станет сложнее: какие решения готовит Варшава

Увеличение минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения польского гражданства предусмотрено в проекте поправок к Закону о польском гражданстве, внесенном в Сейм президентом страны Каролем Навроцким. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет PAP.

Гражданство Польши. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что законопроект увеличивает минимальный срок непрерывного проживания в Польше (на основании разрешения на постоянное проживание, разрешения на долгосрочное проживание в ЕС или права на постоянное проживание), необходимый для признания гражданином Польши, с трёх до десяти лет.

"Цель законопроекта — создать условия, способствующие более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства", — говорится в обосновании.

По мнению авторов законопроекта, наличие "прочной, эффективной связи между иностранцем и государственным сообществом оправдывает его принятие в это сообщество. Однако установление таких связей и интеграция в государственное сообщество требуют времени, а трёхлетнего срока, действующего в настоящее время в нормативных актах, недостаточно". Как отмечается в президентском обосновании законопроекта, "не может быть интеграции, оправдывающей участие в сообществе граждан, без проживания в государстве и функционирования в его обществе".

"Гражданство — это, прежде всего, принадлежность к политической, исторической, культурной и ценностной общности, которая подразумевает не только перечень прав, но и обязанность заботиться об общем благе и нести за него ответственность, которым должна быть Республика Польша для всех граждан", – говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что текущий трёхлетний срок проживания, необходимый для получения гражданства, "является одним из самых коротких в Европейском Союзе", что, по оценкам, "может быть недостаточным для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социально-правовым реалиям".

"Увеличение срока непрерывного проживания в Польше до 10 лет соответствует этим стандартам, способствуя лучшей ассимиляции. Более длительный срок проживания даёт больше времени для интеграции, что крайне важно для гармоничного сосуществования в польском обществе", — отмечается в отчёте. "Внедрение предлагаемых изменений крайне важно для обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях стремительно растущей миграции", — добавили в отчёте.

Отмечается, что вступление в силу положений повлечёт за собой сокращение доходов госбюджета от платы за признание гражданином Польши, которая составит от 1 до 3 миллионов злотых, исходя из того, что ежегодно рассматривается около 10 000 заявлений о признании гражданином Польши. С 1 августа 2025 года эта плата составит 1000 злотых. Однако Канцелярия Президента отметила, что это сокращение "будет частично компенсировано экономией на социальных выплатах".

