Здобути польське громадянство стане складніше: які рішення готує Варшава

Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства передбачено у проекті поправок до Закону про польське громадянство, внесеного до Сейму президентом країни Каролем Навроцьким. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише PAP.

Громадянство Польщі. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що законопроект збільшує мінімальний термін безперервного проживання в Польщі (на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на довгострокове проживання в ЄС або права на постійне проживання), необхідний для визнання громадянином Польщі, з трьох до десяти років.

"Мета законопроекту – створити умови, які сприятимуть більш повній інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", – йдеться в обґрунтуванні.

На думку авторів законопроекту, наявність "міцного, ефективного зв'язку між іноземцем і державною спільнотою виправдовує його прийняття до цієї спільноти. Однак встановлення таких зв'язків та інтеграція в державне співтовариство потребують часу, а трирічного терміну, який нині діє в нормативних актах, недостатньо". Як зазначається у президентському обґрунтуванні законопроекту, "не може бути інтеграції, яка виправдовує участь у спільноті громадян, без проживання у державі та функціонування у її суспільстві".

"Громадянство — це, перш за все, приналежність до політичної, історичної, культурної та ціннісної спільноти, яка має на увазі не лише перелік прав, а й обов'язок піклуватися про спільне благо і нести за нього відповідальність, якою має бути Республіка Польща для всіх громадян", – йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначається, що поточний трирічний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, "є одним із найкоротших у Європейському Союзі", що, за оцінками, "може бути недостатнім для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціально-правових реалій".

"Збільшення терміну безперервного проживання в Польщі до 10 років відповідає цим стандартам, сприяючи кращій асиміляції. Більше тривалий термін проживання дає більше часу для інтеграції, що вкрай важливо для гармонійного співіснування в польському суспільстві", — наголошується у звіті. "Впровадження запропонованих змін є вкрай важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах міграції, що стрімко зростає", — додали у звіті.

Зазначається, що набрання чинності положеннями спричинить скорочення доходів держбюджету від плати за визнання громадянином Польщі, яка становитиме від 1 до 3 мільйонів злотих, виходячи з того, що щорічно розглядається близько 10 000 заяв про визнання громадянином Польщі. З 1 серпня 2025 року ця плата становитиме 1000 злотих. Однак Канцелярія Президента наголосила, що це скорочення "буде частково компенсовано економією на соціальних виплатах".

Читайте також на порталі "Коментарі" — антиукраїнські настрої зростають: який законопроект вніс до Сейму президент Польщі.



