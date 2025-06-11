Поляки давно на этом настаивали: какое требование Польши выполнила Украина

Украина дала свое согласие Польше на проведение эксгумации погибших в 1939 году польских военнослужащих во Львове. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Польские военные похоронены на территории бывшего села Збоиска, которое находится в пределах Львова.

"Украинская сторона декларирует готовность к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам", – заявили в Минкульте.

Первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.

В свою очередь польская сторона предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречково (Польша). В Минкульте рассчитывают на начало проведения таких работ в ближайшем будущем.

"Убеждены, что общая память и шаги друг другу навстречу объединят наши народы во имя нашего общего европейского будущего", – заявили в Минкульте.

Село Юречкова (также Юркова) – бойковское село, расположенное в двух километрах от границы с Украиной. На территории села, ранее заселенного преимущественно украинцами, в 1947 году проводились этнические чистки.

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