Поляки готовят подлость Украине: чего ждать уже в декабре

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Кравцев Сергей
С большой вероятностью можно сказать, что приостановка блокирования польскими фермерами пропускных пунктов на границе с Украиной временная и с большой вероятностью акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил один из лидеров бастующих Роман Кондров, пишет "Интерфакс-Украина".
Блокада границы. Фото из открытых источников
Во время переговоров были достигнуты договоренности, аграрии до вторника 26 ноября должны представить Министерству сельского хозяйства свои требования, ответ на которые Секерский пообещал подготовить до 10 декабря.
Со своей стороны фермеры ожидают среди прочего, что правительство и сейм Польши выскажутся против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и странами Южной Америки.
Сейчас пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.
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