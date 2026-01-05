Более половины поляков выразили свое недовольство идеей введения временного налога для финансирования модернизации польской армии. Это показал недавний опрос, проведенный социологической службой IBRiS по заказу польского издания Rzeczpospolita. Согласно результатам опроса, большая часть населения страны не поддерживает такое нововведение, несмотря на серьезные угрозы России и необходимость усиления обороноспособности.

Фото: из открытых источников

Опрос имел целью выяснить общественное мнение о возможности введения временного налога, который стал источником финансирования для модернизации армии Польши. Этот вопрос особенно актуален на фоне растущих военных расходов и поступающей со стороны России угрозы, которая продолжает агрессивную политику в отношении своих соседей.

Результаты опроса указывают, что 58% респондентов категорически против введения такого налога. Среди них 30,4% избирателей ответили "скорее нет", в то время как 27,4% выбрали вариант "однозначно нет". Против такой идеи высказалась значительная часть населения, что указывает на скептицизм по поводу дополнительных финансовых нагрузок, даже в контексте внешних угроз.

В свою очередь поддержку введению налога выразили только 32% опрошенных. Из них 24,2% ответили "скорее да", а 8,2% — "однозначно да". То есть даже среди соглашающихся на такую меру значительная часть не готова к решительному введению налога.

9,1% респондентов затруднились определиться по этому вопросу, что указывает на определенную неопределенность среди населения по поводу целесообразности этого шага.

Как уже писали "Комментарии", экономические проблемы России, связанные с западными санкциями и огромными расходами на войну, привели к значительному дефициту бюджета. Поэтому страна не имеет средств даже на реализацию важных социальных программ, в частности на расселение граждан из аварийного жилья.