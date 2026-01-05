Більше як половина поляків висловили своє незадоволення ідеєю запровадження тимчасового податку для фінансування модернізації польської армії. Це показало нещодавнє опитування, проведене соціологічною службою IBRiS на замовлення польського видання Rzeczpospolita. Згідно з результатами опитування, велика частина населення країни не підтримує таке нововведення, попри серйозні загрози з боку Росії та необхідність посилення обороноздатності.

Фото: з відкритих джерел

Опитування мало на меті з'ясувати громадську думку щодо можливості введення тимчасового податку, який би став джерелом фінансування для модернізації армії Польщі. Це питання особливо актуальне на фоні зростаючих військових витрат і загрози, що надходить з боку Росії, яка продовжує агресивну політику щодо своїх сусідів.

Результати опитування вказують на те, що 58% респондентів категорично проти введення такого податку. Серед них 30,4% виборців відповіли "скоріше ні", тоді як 27,4% обрали варіант "однозначно ні". Проти такої ідеї висловилася значна частина населення, що вказує на скептицизм щодо додаткових фінансових навантажень, навіть у контексті зовнішніх загроз.

Натомість підтримку введенню податку висловили лише 32% опитаних. З них 24,2% відповіли "скоріше так", а 8,2% — "однозначно так". Тобто навіть серед тих, хто погоджується на такий захід, значна частина не готова до рішучого введення податку.

9,1% респондентів не змогли визначитися з цього питання, що вказує на певну невизначеність серед населення з приводу доцільності цього кроку.

Як вже писали "Коментарі", економічні проблеми Росії, поєднані із західними санкціями та величезними витратами на війну, призвели до значного дефіциту бюджету. Через це країна не має коштів навіть на реалізацію важливих соціальних програм, зокрема на розселення громадян з аварійного житла.