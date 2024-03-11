Поляки пошли на эскалацию на границе. Украинские пассажиры стали заложниками

Как сообщил Кубраков, польские протестующие вместе с сотрудниками полиции останавливают пассажирские автобусы, которые едут как из Украины, так и в Украину.

Протест фермеров

При этом, по словам министра, украинцев, являющихся пассажирами автобусов, удерживают, не давая никаких объяснений. Как подчеркнул Кубраков, такие действия польской стороны недопустимы. Особенно потому, добавил министр, что во время войны пассажирами автобусов, следующих в Польшу являются женщины с маленькими детьми или военные, которые едут на учебу, или возвращаются из нее.

Как добавил Кубраков, попытка польской стороны сделать этих людей заложниками своих требований является, по меньшей мере, неуместной для всего цивилизованного мира.

Вместе с тем известно, что посол Украины в Польше Василий Зварыч после сообщения о блокировании движения пассажирских автобусов срочно поехал в пункт пропуска на границе "Ягодин – Дорогуск". Он планирует на месте провести ряд разговоров, чтобы больше не допустить ситуации с блокировкой пассажирских перевозок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что польские фермеры блокируют украино-польскую границу, чтобы не допустить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из Украины. Кроме того, они даже высыпали зерно из вагонов украинских поездов, часть из него после таких действий фермеров была утилизирована.

Известно, что несколько дней тому назад польские фермеры провели встречу с премьером Дональдом Туском. Однако на ней не удалось добиться никаких компромиссов. Фермеры заявили, что план, предлагаемый польским правительством, их абсолютно не устраивает. Именно поэтому они преследуют цель и дальше продолжать протесты и блокировать границу с Украиной.