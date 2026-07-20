Большинство поляков не поддерживают кандидатуру Пшемыслава Чарнека на должность будущего премьер-министра от партии "Право и справедливость". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу польского издания Wirtualna Polska.

Польша. Фото: из открытых источников

Респондентам предложили выбрать, кто, по их мнению, должен представлять партию "ПиС" в борьбе за кресло главы правительства – экс-премьер Матеуш Моравецкий или нынешний официальный кандидат Пшемислав Чарнек, неоднократно отмечавшийся резкими заявлениями по Украине.

По результатам исследования, 40,7% опрошенных поддержали кандидатуру Матеуша Моравецкого. За Чарнека высказались лишь 18% респондентов. В то же время самая большая группа участников опроса – 41,3% – пока не определилась со своим выбором.

Особенно показательными оказались ответы сторонников нынешней правящей коалиции. Среди них 40% предпочли Моравецкого, тогда как Чарнека поддержали только 2% опрошенных.

Среди избирателей оппозиции преимущество Моравецкого также сохраняется, хотя и минимальное: 37% поддержали бывшего главу правительства, а 36% – Пшемыслава Чарнека.

Опрос проводился 16-17 июля 2026 среди тысячи совершеннолетних граждан Польши. Максимальная статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

Результаты свидетельствуют, что, несмотря на официальное выдвижение Чарнека, значительная часть польского общества пока не готова видеть его во главе правительства.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша ответила Зеленскому: Туск сделал важное заявление после решения Киева по Волынской трагедии.



