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Поляки зробили вибір щодо майбутнього прем'єра: чи підтримують антиукраїнського кандидата

Соціологія показала, що навіть прихильники влади значно частіше підтримують Матеуша Моравецького, ніж Пшемислава Чарнека

20 липня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Більшість поляків не підтримує кандидатуру Пшемислава Чарнека на посаду майбутнього прем'єр-міністра від партії "Право і справедливість". Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення польського видання Wirtualna Polska.

Поляки зробили вибір щодо майбутнього прем'єра: чи підтримують антиукраїнського кандидата

Польща. Фото: з відкритих джерел

Респондентам запропонували обрати, хто, на їхню думку, мав би представляти партію "ПіС" у боротьбі за крісло глави уряду – експрем'єр Матеуш Моравецький чи нинішній офіційний кандидат Пшемислав Чарнек, який неодноразово відзначався різкими заявами щодо України.

За результатами дослідження, 40,7% опитаних підтримали кандидатуру Матеуша Моравецького. Натомість за Чарнека висловилися лише 18% респондентів. Водночас найбільша група учасників опитування – 41,3% — поки що не визначилася зі своїм вибором.

Особливо показовими виявилися відповіді прихильників нинішньої правлячої коаліції. Серед них 40% віддали перевагу Моравецькому, тоді як Чарнека підтримали лише 2% опитаних.

Серед виборців опозиції перевага Моравецького також зберігається, хоча й мінімальна: 37% підтримали колишнього главу уряду, а 36% — Пшемислава Чарнека.

Опитування проводилося 16-17 липня 2026 року серед тисячі повнолітніх громадян Польщі. Максимальна статистична похибка становить три відсоткові пункти.

Результати свідчать, що навіть попри офіційне висунення Чарнека, значна частина польського суспільства поки не готова бачити його на чолі уряду.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Польща відповіла Зеленському: Туск зробив важливу заяву після рішення Києва щодо Волинської трагедії.




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Джерело: https://wiadomosci.wp.pl/czarnek-czy-morawiecki-polacy-wskazali-lepszego-kandydata-pis-na-premiera-7308892139514304a
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