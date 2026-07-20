Поляки зробили вибір щодо майбутнього прем'єра: чи підтримують антиукраїнського кандидата

Більшість поляків не підтримує кандидатуру Пшемислава Чарнека на посаду майбутнього прем'єр-міністра від партії "Право і справедливість". Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення польського видання Wirtualna Polska.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Респондентам запропонували обрати, хто, на їхню думку, мав би представляти партію "ПіС" у боротьбі за крісло глави уряду – експрем'єр Матеуш Моравецький чи нинішній офіційний кандидат Пшемислав Чарнек, який неодноразово відзначався різкими заявами щодо України.

За результатами дослідження, 40,7% опитаних підтримали кандидатуру Матеуша Моравецького. Натомість за Чарнека висловилися лише 18% респондентів. Водночас найбільша група учасників опитування – 41,3% — поки що не визначилася зі своїм вибором.

Особливо показовими виявилися відповіді прихильників нинішньої правлячої коаліції. Серед них 40% віддали перевагу Моравецькому, тоді як Чарнека підтримали лише 2% опитаних.

Серед виборців опозиції перевага Моравецького також зберігається, хоча й мінімальна: 37% підтримали колишнього главу уряду, а 36% — Пшемислава Чарнека.

Опитування проводилося 16-17 липня 2026 року серед тисячі повнолітніх громадян Польщі. Максимальна статистична похибка становить три відсоткові пункти.

Результати свідчать, що навіть попри офіційне висунення Чарнека, значна частина польського суспільства поки не готова бачити його на чолі уряду.

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