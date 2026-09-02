Поляки сказали «ні» Україні: на яку допомогу тепер можна не розраховувати

Більшість громадян Польщі виступає проти передачі Україні ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot, які перебувають на озброєнні польської армії. Про це свідчать результати опитування дослідницького центру IBRiS, проведеного для Radio ZET.

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

Підтримати передачу боєприпасів Україні готові лише 21,6% опитаних. Причому однозначно "за" висловилися 7,2% респондентів, а ще 14,4% скоріше підтримують такий крок.

Натомість 64,4% учасників дослідження не погоджуються із передачею ракет. Майже половина – 46,8% — категорично проти, ще 17,6% обрали відповідь "скоріше ні". Ще 14% поляків не визначилися.

Дослідження також демонструє значну залежність позиції від політичних симпатій. Найвищий рівень опору зафіксували серед виборців опозиційних політичних сил — "Права і Справедливості", "Конфедерації", "Конфедерації Польської Корони" та партії "Разом".

У цій групі проти передачі ракет Україні виступають 82% респондентів. Підтримують рішення лише 10%.

Серед прихильників правлячого табору картина кардинально інша. Передачу ракет для Patriot Україні підтримують 49% опитаних, тоді як 35% виступають проти. Решта не визначилася.

Результати показують, наскільки чутливим для польського суспільства залишається питання військової допомоги Україні. Варшава є одним із ключових партнерів Києва та водночас має власні безпекові потреби через безпосередню близькість до Росії та Білорусі.

Саме тому дискусія про передачу ракет Patriot виходить за межі питання підтримки України: для польських виборців це також питання власної обороноздатності.

Опитування IBRiS демонструє: попри підтримку України частиною польського суспільства, передача критично важливих засобів ППО зі складу польської армії залишається рішенням, яке не має більшості громадської підтримки.

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