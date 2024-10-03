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Поляки таки добились своего: какой шаг Киева приветствует Варшава

В МИД Польши приветствовали шаг Украины к восстановлению эксгумаций жертв Волынской трагедии

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский приветствовал готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии. Как передает портал "Комментарии", об этом Павел Вронский заявил в интервью "РАР".

Поляки таки добились своего: какой шаг Киева приветствует Варшава

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Представитель польского МИД подчеркнул, что прозвучавшее заявление Украинского института национальной памяти о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии – "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение действительно будет принято", – добавил Вронский.

При этом в МИД Польши уточнили, что Польша "рассматривает этот вопрос не как политический спор, а призывает украинскую сторону сделать цивилизованный и христианский жест памяти в отношении жертв ужасных событий на Волыни".

Накануне Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления своего правительства о шантаже Украины при ее вступлении в ЕС вопросом Волынской трагедии. Однако в МИД Польши настаивают, что Украина все-таки должна пойти на уступки.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, несмотря на критику Дуды, заявил, что Украина будет иметь проблемы при вступлении в Европейский Союз от Варшавы.

"Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумации", – сказал Бартошевский.




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