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В Польше заявили, что не будут шантажировать Украину, но ставят условие

МИД Польши сообщил, что Украина не получит членство в ЕС, если не решит условие Варшавы.

сегодня, 16:00
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Slava Kot

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления своего правительства о шантаже Украины при ее вступлении в ЕС вопросом Волынской трагедии. Однако в МИД Польши настаивают, что Украина все-таки должна пойти на уступки.

В Польше заявили, что не будут шантажировать Украину, но ставят условие

Представитель МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский. Фото: polsatnews

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, несмотря на критику Дуды, заявил, что Украина будет иметь проблемы при вступлении в Европейский Союз от Варшавы.

"Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумации", – сказал Бартошевский.

По его словам, если Украина не выполнит требования Польши, этот раздел не будет закрыт, что не позволит Киеву продолжать движение в следующих разделах для членства в ЕС.

По словам представителя польского МИД, Польша не шантажирует Украину, а требует соблюдать правила ЕС.

"Мы не шантажируем Украину, мы просто говорим, что они должны вести себя согласно европейским правилам. Я думаю, что мы наконец договоримся по этому поводу. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного погребения наших предков", — сказал Бартошевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше приняли резолюцию о Волынской трагедии. В этом тексте документа в "геноциде" поляков обвиняется члены ОУН и УПА.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Польши Радославе Сикорском, который разоблачил российскую ложь во время заседания ООН, посвященного ситуации в Украине. Он показал две важные фотографии.



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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-09-30/wladyslaw-teofil-bartoszewski-w-graffiti-poniedzialek/
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