В Польше заявили, что не будут шантажировать Украину, но ставят условие

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда подверг критике заявления своего правительства о шантаже Украины при ее вступлении в ЕС вопросом Волынской трагедии. Однако в МИД Польши настаивают, что Украина все-таки должна пойти на уступки.
Представитель МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский. Фото: polsatnews
Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, несмотря на критику Дуды, заявил, что Украина будет иметь проблемы при вступлении в Европейский Союз от Варшавы.
По его словам, если Украина не выполнит требования Польши, этот раздел не будет закрыт, что не позволит Киеву продолжать движение в следующих разделах для членства в ЕС.
По словам представителя польского МИД, Польша не шантажирует Украину, а требует соблюдать правила ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше приняли резолюцию о Волынской трагедии. В этом тексте документа в "геноциде" поляков обвиняется члены ОУН и УПА.
Также "Комментарии" писали о главе МИД Польши Радославе Сикорском, который разоблачил российскую ложь во время заседания ООН, посвященного ситуации в Украине. Он показал две важные фотографии.
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