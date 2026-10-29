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После одного вопроса в Польше напали на 12-летнего украинца

В Польше группа подростков распылила перечный газ в лицо 12-летнему украинцу после вопроса о его происхождении. Мать готовит обращение в полицию.

29 октября 2026, 11:45
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Slava Kot

В польском Кракове группа подростков напала на 12-летнего украинского школьника. По словам матери парня, нападавшие распылили ему в лицо и рот перечный газ после того, как узнали, что он родом из Украины. Ребенку понадобилась медицинская помощь, а семья готовится обратиться в полицию и ищет адвоката. Об инциденте сообщила в Facebook мать пострадавшего Екатерина Матвиенко.

После одного вопроса в Польше напали на 12-летнего украинца

В Кракове напали на 12-летнего украинца

Екатерина Матвиенко рассказала, что нападение произошло 25 октября примерно в 16:00–16:30 на пешеходном переходе возле торгового центра Serenada в Кракове, недалеко от заведения McDonald's на улице Бора-Коморовского.

Как рассказала мать, группа подростков подошла к сыну и спросила, откуда он. После ответа, что парень из Украины, ему распылили перечный газ в лицо и рот.

"Остальные сутки мы провели в отделении неотложной помощи", — написала Екатерина.

По ее словам, ребенок чувствовал сильную боль, а на коже и слизистых оболочках появились покраснение и раздражение. Медицинское освидетельствование провели, а соответствующие документы оформили. Мать также сообщила, что после приступа на одежде и коже сына остались зеленые следы, вероятно связанные с использованным веществом.

После инцидента Екатерина Матвиенко начала искать в Кракове адвоката, специализирующегося на уголовных делах, нападениях на несовершеннолетних и возможных преступлениях на почве национальной ненависти. Женщина отметила, что вблизи места происшествия есть камеры видеонаблюдения. Их записи могут помочь установить обстоятельства нападения и лиц, причастных к нему.

Семья планирует передать правоохранителям доказательства, в том числе медицинские документы и информацию о следах вещества. По словам матери, юридическая помощь необходима также для того, чтобы добиться своевременного хранения видеозаписей и надлежащего расследования.

Екатерина Матвиенко обратилась к проживающим в Кракове украинцам с просьбой порекомендовать адвоката с опытом подобных дел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Вроцлаве банда из 10 человек жестоко избила 19-летнего юношу из-за украинского языка.



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