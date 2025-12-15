После визита Зеленского в Польшу многое прояснится: какое оружие может получить Украина

Польша рассматривает возможность передачи Украине от шести до восьми истребителей МиГ‑29, которые до конца декабря будут выведены из состава польских Вооружённых сил. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в комментарии RMF24.

Истребитель МиГ‑29. Фото: из открытых источников

По его словам, в распоряжении Польши остаются 14 самолётов этого типа, и часть из них в ближайшее время утратит боевое значение для национальной армии. Томчик уточнил, что потенциальная передача 6–8 бортов Киеву не ослабит обороноспособность страны. Взамен Варшава рассчитывает получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые активно развиваются в условиях войны.

Замглавы Минобороны отметил, что судьба списываемых самолётов может быть разной: их могут передать в музеи, реализовать на вторичном рынке, утилизировать или направить в Украину для участия в боевых действиях. По его мнению, последний вариант выглядит наиболее рациональным с точки зрения безопасности региона. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

Вопрос передачи МиГ‑29 планируется обсудить во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который намечен на пятницу, 19 декабря. Ожидается, что тема военного сотрудничества станет одной из ключевых на переговорах.

Параллельно Украина готовится к масштабному обновлению своих Воздушных сил. В средне- и долгосрочной перспективе речь идёт о сотнях новых боевых самолётов, включая возможные поставки до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E производства Saab и около 100 французских Rafale от компании Dassault.

Эксперты отмечают, что такая модернизация потребует комплексного подхода – от подготовки пилотов и технического персонала до модернизации аэродромной инфраструктуры, строительства новых ангаров и создания системы обслуживания современной авиационной техники.

