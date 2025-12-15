Після візиту Зеленського до Польщі багато що проясниться: яку зброю може отримати Україна

Польща розглядає можливість передачі Україні від шести до восьми винищувачів МіГ-29, які до кінця грудня виведуть зі складу польських Збройних сил. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик у коментарі RMF24.

Винищувач МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у розпорядженні Польщі залишаються 14 літаків цього типу, і частина з них найближчим часом втратить бойове значення для національної армії. Томчик уточнив, що потенційна передача 6-8 бортів Києву не послабить обороноздатність країни. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотних літальних апаратів, що активно розвиваються в умовах війни.

Заступник голови Міноборони зазначив, що доля літаків, що списуються, може бути різною: їх можуть передати в музеї, реалізувати на вторинному ринку, утилізувати або направити в Україну для участі в бойових діях. На його думку, останній варіант виглядає найраціональнішим з погляду безпеки регіону. Водночас він наголосив, що остаточного рішення поки не ухвалено.

Питання передачі МіГ-29 планується обговорити під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави, який заплановано на п'ятницю, 19 грудня. Очікується, що тема військової співпраці стане однією із ключових на переговорах.

Паралельно Україна готується до масштабного поновлення своїх Повітряних сил. У середньо- та довгостроковій перспективі йдеться про сотні нових бойових літаків, включаючи можливі поставки до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E виробництва Saab та близько 100 французьких Rafale від компанії Dassault.

Експерти зазначають, що така модернізація вимагатиме комплексного підходу – від підготовки пілотів та технічного персоналу до модернізації аеродромної інфраструктури, будівництва нових ангарів та створення системи обслуговування сучасної авіаційної техніки.

