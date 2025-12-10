logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше придумали, как зарабатывать за счет войны в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше придумали, как зарабатывать за счет войны в Украине: детали

Поляки хотят продавать союзникам оружие, которое прошло боевые испытания в Украине

10 декабря 2025, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польский оборонный концерн PGZ намерен значительно расширить экспорт вооружений и технологий, эффективность которых была подтверждена во время боёв в Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Адам Лешкевич в интервью Bloomberg.

В Польше придумали, как зарабатывать за счет войны в Украине: детали

Польша. Фото: из открытых источников

По его словам, группа готовится активнее продвигать союзникам переносные зенитные комплексы, артиллерийские системы, включая гаубицы, а также разработки двойного назначения. На фоне полномасштабной войны России против Украины страны Европы резко увеличили инвестиции в оборону, а Польша с 2022 года почти удвоила собственный оборонный бюджет — до около 5% ВВП. Это создало благоприятные условия для стремительного усиления польского оборонно-промышленного комплекса.

Ситуация в Европе меняется и на институциональном уровне: ЕС запустил оборонную программу SAFE на сумму 150 млрд евро, направленную на финансирование совместных проектов. Лешкевич отмечает, что участие в таких инициативах даёт PGZ новые возможности — от обмена технологиями до кооперации с крупнейшими европейскими производителями.

"Долгие годы сотрудничество между европейскими оборонными компаниями фактически отсутствовало. Сейчас мы ищем партнёров, чтобы учиться, использовать их опыт или совместно производить технику на базе современных технологий", — подчеркнул глава PGZ.

Сегодня концерн объединяет около 70 предприятий и насчитывает 22 тысячи сотрудников. Компания уже имеет действующие проекты с такими гигантами, как Thales, BAE Systems, Rheinmetall и британская Babcock – в областях производства боеприпасов, фрегатов и бронетехники.

Финансовые показатели PGZ также демонстрируют резкий рост. В прошлом году продажи компании увеличились на 36%, достигнув 13,9 млрд злотых, а чистая прибыль выросла на 92% — до 1,7 млрд злотых. Лешкевич заявил, что стратегическая цель концерна – довести экспорт и товары двойного назначения до трети общей выручки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше смена настроений: сколько граждан поддерживают возврат обязательной военной службы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-10/poland-looks-to-sell-more-ukraine-tested-military-gear-to-allies?srnd=homepage-americas
Теги:

Новости

Все новости