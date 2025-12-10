В Польше придумали, как зарабатывать за счет войны в Украине: детали

Польский оборонный концерн PGZ намерен значительно расширить экспорт вооружений и технологий, эффективность которых была подтверждена во время боёв в Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Адам Лешкевич в интервью Bloomberg.

По его словам, группа готовится активнее продвигать союзникам переносные зенитные комплексы, артиллерийские системы, включая гаубицы, а также разработки двойного назначения. На фоне полномасштабной войны России против Украины страны Европы резко увеличили инвестиции в оборону, а Польша с 2022 года почти удвоила собственный оборонный бюджет — до около 5% ВВП. Это создало благоприятные условия для стремительного усиления польского оборонно-промышленного комплекса.

Ситуация в Европе меняется и на институциональном уровне: ЕС запустил оборонную программу SAFE на сумму 150 млрд евро, направленную на финансирование совместных проектов. Лешкевич отмечает, что участие в таких инициативах даёт PGZ новые возможности — от обмена технологиями до кооперации с крупнейшими европейскими производителями.

"Долгие годы сотрудничество между европейскими оборонными компаниями фактически отсутствовало. Сейчас мы ищем партнёров, чтобы учиться, использовать их опыт или совместно производить технику на базе современных технологий", — подчеркнул глава PGZ.

Сегодня концерн объединяет около 70 предприятий и насчитывает 22 тысячи сотрудников. Компания уже имеет действующие проекты с такими гигантами, как Thales, BAE Systems, Rheinmetall и британская Babcock – в областях производства боеприпасов, фрегатов и бронетехники.

Финансовые показатели PGZ также демонстрируют резкий рост. В прошлом году продажи компании увеличились на 36%, достигнув 13,9 млрд злотых, а чистая прибыль выросла на 92% — до 1,7 млрд злотых. Лешкевич заявил, что стратегическая цель концерна – довести экспорт и товары двойного назначения до трети общей выручки.

