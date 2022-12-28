Последний путь героя: в Польше похоронили соотечественника, погибшего под Бахмутом

Польша, как и Украина продолжает терять своих лучших граждан — настоящих героев, решивших рискнуть жизнью ради свободы, мира и независимости. 27 декабря в польском городе Ченстохов состоялось прощание с очередным солдатом, погибшим в войне в Украине. Прах 32-летнего Кшиштофа Тифеля, который был убит под Бахмутом, захоронили на Муниципальном городском кладбище.

Прощание с Кшиштофом, из открытых источников





По имеющимся данным, погибший еще задолго до начала войны в Украине решил посвятить жизнь армии и обороне. Он был инструктором по стрельбе в местной Стрелковой ассоциации, чуть позже был принят на службу в подразделение разведки.





Когда российские войска вошли в Украину, Кшиштоф тут же начал действовать. Начиная с апреля месяца он находился в Ровно в качестве инструктора, делился своим опытом с добровольцами, учил их принципам выживания в особых условиях (зимой, во время обстрелов, в окопах). Позже поляк проявил инициативу, решив пойти дальше — он вступил в интернациональный легион ВСУ, там он защищал Украину вместе со своим соотечественником Янушом Шереметом, который также погиб в декабре этого года.





Согласно информации издания Wyborcza.pl, прах Кшиштофа был захоронен в присутствии не только родных и знакомых, но и его сослуживцев, представителей украинской диаспоры, разведывательных служб и членов Стрелковой организации.





Напомним, ранее мы сообщали, что на еврейском кладбище одного из польских городов украинский художник сотворил настоящее произведение искусства — на стене при входе создал мандал из тысячи зеркальных осколков.

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