Посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с высыпанным зерном на границе

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что высыпанное украинское зерно во время протестов польских фермеров является неуважением к работе аграриев и нарушением закона. По словам Зварича, виновные в этом нарушении должны ответить перед законом.



Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото из открытых источников

Украинское зерно шло транзитом через Польшу, а его конечным пунктом должна была стать Германия. По словам украинского посла, такие действия польских фермеров должны быть наказаны.

"Рассыпанное польскими протестующими в Медике зерно кукурузы из вагонов, которые должны были проследовать транзитом через Польшу — это очередное правонарушение, за которое должны отвечать перед законом", — заявил Зварич и поблагодарил польскую полицию, оттеснившую забастовщиков от вагонов с украинским зерном.

Дебошир польских фермеров Василий Зварич назвал недостойными польского общества. Украинский посол отметил, что польские фермеры пользуются украинцами и получают доходы для своего бизнеса, а кроме того, имеют еще и дотации ЕС.

"Такие действия недостойны польского общества, которое продемонстрировало и дальше демонстрирует солидарность с Украиной. С Украиной, которая также защищает Польшу и всю Европу от российского зла. Ведь пока украинские воины сдерживают агрессора на поле боя, жертвуя своей жизнью, польский фермер может свободно и в безопасности обрабатывать свои поля, не подвергаясь минам и ракетным обстрелам. Кроме того, не забываем, что тот же польский фермер радостно пользуется трудом рук украинцев, которые тяжело работают на польской земле, чтобы польский фермер мог получать доходы из своего бизнеса и еще и дотации из Евросоюза", — подчеркнул Зварич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали смягчить заявления Украины о протестах польских фермеров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше задержали уставшего от протеста польских фермеров украинца.