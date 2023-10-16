Появилась реакция лидеров польских партий на результаты выборов

15 октября в Польше прошли парламентские выборы, считающиеся одними из важнейших за последние 30 лет. Лидеры партий отреагировали на обнародованные результаты выборов, которые были осуществлены с помощью экзитпола.

Дональд Туск и Ярослав Качинский. Фото из открытых источников

Согласно результатам экзитпола на выборах в Польше побеждает партии "Право и Справедливость" (PIS), однако действующая партия власти, вероятно, не сможет сформировать коалицию, поэтому перейдет в оппозицию.

Руководитель провластной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский заявил, что будет и дальше придерживаться программы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша программа продолжала выполняться. Подождем дальнейшего развития событий, это будет интересно", — сказал Качинский.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск прямо заявил, что доволен результатами, несмотря на то, что официальные данные еще не подсчитаны.

"Сегодня я самый счастливый человек на земле! Мы с партнерами создадим новое демократическое правительство!", — сообщил Дональд Туск

Лидер блока "Третий Путь" Шимон Головня, предположительно образующий с "Гражданской Коалицией" новое правительство, заявил, что теперь начнется новое сотрудничество за будущее страны.

"15 октября в Польше закончились споры и раздачи, началось сотрудничество и инвестиции в наше будущее", — говорит Головня.

Правая партия "Конфедерация", неоднократно попадавшая в скандалы по позиции по Украине, разочарована результатами выборов.

"Есть много признаков того, что ничего не изменится и мы потерпели неудачу. Все указывает на то, что мы провалились", — сказал лидер "Конфедерации" Славомир Менцен.

Результаты экзитпола:

"Право и Справедливость" (PIS) – 36,6%

"Гражданская коалиция"(PO) – 31%

"Третий путь" (Trzecia Droga) – 13,5%

"Левица" (Lewica) — 8,6%

"Конфедерация" – 6,4%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как изменились результаты выборов в Польше после дебатов.

Также "Комментарии" писали, что кандидатка в польский Сейм рассказала о своей пророссийской позиции.