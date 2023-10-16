Появилась реакция лидеров польских партий на результаты выборов

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Slava Kot
15 октября в Польше прошли парламентские выборы, считающиеся одними из важнейших за последние 30 лет. Лидеры партий отреагировали на обнародованные результаты выборов, которые были осуществлены с помощью экзитпола.
Дональд Туск и Ярослав Качинский. Фото из открытых источников
Согласно результатам экзитпола на выборах в Польше побеждает партии "Право и Справедливость" (PIS), однако действующая партия власти, вероятно, не сможет сформировать коалицию, поэтому перейдет в оппозицию.
Руководитель провластной партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский заявил, что будет и дальше придерживаться программы.
Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск прямо заявил, что доволен результатами, несмотря на то, что официальные данные еще не подсчитаны.
Лидер блока "Третий Путь" Шимон Головня, предположительно образующий с "Гражданской Коалицией" новое правительство, заявил, что теперь начнется новое сотрудничество за будущее страны.
Правая партия "Конфедерация", неоднократно попадавшая в скандалы по позиции по Украине, разочарована результатами выборов.
Результаты экзитпола:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как изменились результаты выборов в Польше после дебатов.
Также "Комментарии" писали, что кандидатка в польский Сейм рассказала о своей пророссийской позиции.
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