Появилась реакция Польши на угрозы Москвы нанести прямой удар

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней. В свою очередь Варшава назвала обвинения путинского режима неадекватными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RMF24.
Польша. Фото: из открытых источников
Представитель МИД Польши Павел Вронский в ответ подчеркнул, что база имеет оборонительный характер.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что угрозы России основываются на некорректных предположениях и заявлениях, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.
Новости