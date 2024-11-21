Появилась реакция Польши на угрозы Москвы нанести прямой удар

В Министерстве иностранных дел России назвали провокацией открытие в Польше базы противоракетной обороны США и пригрозили потенциальным ударом по ней. В свою очередь Варшава назвала обвинения путинского режима неадекватными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RMF24.

Польша. Фото: из открытых источников

Представитель МИД Польши Павел Вронский в ответ подчеркнул, что база имеет оборонительный характер.

"Ее цель – перехватывать баллистические ракеты, в частности от стран, политика которых основывается на постоянных угрозах кому-то, заявлениях, что они куда-то вторгнутся... Если Россия возобновит угрозы, это означает, что в будущем США и НАТО придется усиливать ПВО на всем восточном фланге, чтобы такие угрозы становились нереалистичными для выполнения", – отметил Вронский.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что угрозы России основываются на некорректных предположениях и заявлениях, что на базе якобы размещено ядерное оружие, "что является абсурдом".

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", — заявил Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон ответил на ядерные угрозы Путина.



