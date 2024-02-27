Появилась реакция супругов поляков, которые смертельно отравили украинца холодцем

17 февраля 54-летний украинец, проживавший в Польше, обратился в больницу с острым пищевым отравлением после покупки холодца на местном рынке. Через два часа он умер. Польская полиция выяснила, что холодец изготовила пара супругов в домашних условиях. Теперь они прокомментировали смерть украинца от их мясной продукции.



В Польше умер украинец после отравления холодцем. Фото из открытых источников

Журналисты TVN смогли поговорить с парой, продававшей мясную продукцию, приведшую к смерти украинца и пищевому отравлению еще нескольких поляков. По словам мужчины, его жене имеет сезонную работу, а он не работает по болезни, поэтому они ведут небольшое хозяйство и продают свою домашнюю продукцию на местном рынке.

На вопрос, ощущают ли они ответственность, за смерть украинца, женщина ответила, что "наверное", а ее муж добавил "в каком-то смысле однозначно да".

"Мы можем посочувствовать семьям и просить прощения за то, что произошло. Извините, потому что это было ненамеренно", — добавил мужчина.

В польской полиции заявили, что пара подвергла "прямому риску потери жизни или тяжелым телесным повреждения путем продажи им холодца" и не соблюдала требования по производству мясной продукции. На их ферме было изъято 20 кг мясной продукции для проверки на возбудители различных болезней, в том числе и вызывающих пищевое отравление.

"Санитарные условия, в которых подозреваемые производили мясную продукцию, были ужасающими. Там было грязно. Столы и инструменты не дезинфицировали. Это были старые, часто ржавые инструменты. Условия нарушали элементарные правила гигиены", — заявил спикер окружной прокуратуры Анджей Дубеля.

Из-за смерти украинца от холодца супругам грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о микробиологе, который назвал продукты, которые она избегает, потому что они могут вызвать пищевое отравление.

Также "Комментарии" писали, что Комаровский рассказал, что может помочь при пищевом отравлении.



