Премьеру Польши выразили недоверие: что это значит

Польский парламент выразил недоверие действующему премьеру страны Матеушу Моравецкому. Против политика выступили 266 депутатов, преодолев минимальный порог "порога" в 229 голосов. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Матеуш Моравецкий (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что парламентское большинство выдвинуло на должность премьера Дональда Туска. В 17.00 по местному времени ожидается голосование кандидатов на должность нового премьера.



В польской прессе случай с Моравецким называют "историческим событием", потому что Сейм впервые выбирает премьер-министра.



На следующий день после голосования Сейма новый премьер представит парламенту свой Кабмин и программу.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит внутренняя ситуация в Польше. В Польше прошло почти полтора месяца с парламентских выборов, однако новое правительство сформировать пока не выходит. Продолжается уже поствыборное противостояние партии "Право и справедливость", представленной действующим президентом Дудой и действующим премьером Моравецким — с оппозиционными силами (во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском), которые после октябрьских выборов претендуют на формирование своего правительства.



Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает, что в отведенные законом сроки (несколько недель) Моравецкий попытается сформировать правящую коалицию. Состоится голосование. Скорее всего, провальное для ПиС. После чего Дуда позволит формировать коалицию/правительство оппозиционным силам. И они ("Гражданская коалиция", партия "Третий путь" и "Ливи"), кажется, сумеют это сделать. При этом, продолжает она, правительство Туска явно будет более евроцентричным, чем правительство Моравецкого. И это хорошо и для ЕС, и для нас.

