Превращается в еще одну Россию: Притула жестко обратился к полякам

Украинский волонтер Сергей Притула призвал Польшу не допускать дальнейшего обострения антиукраинских настроений. По его словам, Киев и Варшава имеют два варианта развития событий и выбор стоит между укреплением партнерства или дальнейшей эскалацией вражды.

Сергей Притула. Фото из открытых источников

Открытое письмо полякам Притула опубликовал 15 августа в своих социальных сетях. Причиной обращения он назвал серию сообщений о нападениях на украинцев в Польше и общем ухудшении польско-украинских отношений.

"Почему вот это происходит? Польский дед разбил украинке палкой голову. Польские молодые люди избили украинскую пару на паркинге возле супермаркета. Полячка выбила украинской девочке зубы мобильным телефоном. Подобные новости появляются в нашем инфопространстве чуть ли не каждый день", — пишет Притула.

Волонтер заявил, что такие случаи уже нельзя воспринимать как единичные инциденты. По его мнению, рост враждебной риторики может создать опасную атмосферу для находящихся в Польше украинцев.

Притула сравнил нынешнюю ситуацию с постепенным ухудшением отношений между Украиной и Россией, которое сопровождалось обесцениванием украинской истории и дегуманизацией украинцев.

"Там тоже сначала относились пренебрежительно нашей истории, рассказывали чьи памятники можно ставить и чьими именами улицы называть, потом дегуманизировали украинцев, делали из них монстров и окрестили нацистами. Что было дальше — вы знаете. Украинцев начали убивать", — отметил волонтер.

По его словам, Польша должна определиться и выбрать один из двух векторов отношения к украинцам.

"Потому что есть только два варианта развития событий: либо Польша прикручивает антиукраинские настроения и возвращает статус самого надежного партнера Украины, либо – превращается в еще одну россию. И тогда от нее отвернется не только Украина, но и другие европейские партнеры", – указывает Притула.

Притула также отметил, что Россия регулярно совершает диверсии с поджогами и кибератаки против Польши, однако поляки "не бьют россиян". Кроме того, по его словам, Варшава упрекает Украину за события 80-летней давности, но не вспоминает кто делил Польшу 4 раза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши.

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