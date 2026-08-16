Превращается в еще одну Россию: Притула жестко обратился к полякам

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Slava Kot
Украинский волонтер Сергей Притула призвал Польшу не допускать дальнейшего обострения антиукраинских настроений. По его словам, Киев и Варшава имеют два варианта развития событий и выбор стоит между укреплением партнерства или дальнейшей эскалацией вражды.
Сергей Притула. Фото из открытых источников
Открытое письмо полякам Притула опубликовал 15 августа в своих социальных сетях. Причиной обращения он назвал серию сообщений о нападениях на украинцев в Польше и общем ухудшении польско-украинских отношений.
Волонтер заявил, что такие случаи уже нельзя воспринимать как единичные инциденты. По его мнению, рост враждебной риторики может создать опасную атмосферу для находящихся в Польше украинцев.
Притула сравнил нынешнюю ситуацию с постепенным ухудшением отношений между Украиной и Россией, которое сопровождалось обесцениванием украинской истории и дегуманизацией украинцев.
По его словам, Польша должна определиться и выбрать один из двух векторов отношения к украинцам.
Притула также отметил, что Россия регулярно совершает диверсии с поджогами и кибератаки против Польши, однако поляки "не бьют россиян". Кроме того, по его словам, Варшава упрекает Украину за события 80-летней давности, но не вспоминает кто делил Польшу 4 раза.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ раскрыли план Зеленского по восстановлению доверия Польши.
Также "Комментарии" писали, что Туск назвал истинную причину, почему Польша помогает Украине.