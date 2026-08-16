Перетворюється на ще одну Росію: Притула жорстко звернувся до поляків

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Український волонтер Сергій Притула закликав Польщу не допускати подальшого загострення антиукраїнських настроїв. За його словами, Київ і Варшава мають два варіанти розвитку подій і вибір стоїть між зміцненням партнерства або ж подальшою ескалацією ворожнечі.
Сергій Притула. Фото з відкритих джерел
Відкритий лист до поляків Притула опублікував 15 серпня у своїх соціальних мережах. Причиною звернення він назвав серію повідомлень про напади на українців у Польщі та загальне погіршення польсько-українських відносин.
Волонтер заявив, що такі випадки вже не можна сприймати як поодинокі інциденти. На його думку, зростання ворожої риторики може створити небезпечну атмосферу для українців, які перебувають у Польщі.
Притула порівняв нинішню ситуацію з поступовим погіршенням відносин між Україною та Росією, яке супроводжувалося знеціненням української історії та дегуманізацією українців.
За його словами, Польща має визначитися та обрати один з двох векторів ставлення до українців.
Притула також зауважив, що Росія регулярно здійснює диверсії з підпалами та кібератаки проти Польщі, однак поляки "не б’ють росіян". Крім того, за його словами, Варшава дорікає Україні за події 80-річної давнини, але не згадує хто ділив Польщу 4 рази.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЗМІ розкрили план Зеленського щодо відновлення довіри Польщі.
Також "Коментарі" писали, що Туск назвав справжню причину, чому Польща допомагає Україні.