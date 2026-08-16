Перетворюється на ще одну Росію: Притула жорстко звернувся до поляків

Український волонтер Сергій Притула закликав Польщу не допускати подальшого загострення антиукраїнських настроїв. За його словами, Київ і Варшава мають два варіанти розвитку подій і вибір стоїть між зміцненням партнерства або ж подальшою ескалацією ворожнечі.

Сергій Притула. Фото з відкритих джерел

Відкритий лист до поляків Притула опублікував 15 серпня у своїх соціальних мережах. Причиною звернення він назвав серію повідомлень про напади на українців у Польщі та загальне погіршення польсько-українських відносин.

"Чому ось це відбувається? Польський дід розбив українці палицею голову. Польські молодики побили українську пару на паркінгу біля супермаркету. Полячка вибила українській дівчинці зуби мобільним телефоном. Подібні новини з’являються у нашому інфопросторі ледь не щодня", — пише Притула.

Волонтер заявив, що такі випадки вже не можна сприймати як поодинокі інциденти. На його думку, зростання ворожої риторики може створити небезпечну атмосферу для українців, які перебувають у Польщі.

Притула порівняв нинішню ситуацію з поступовим погіршенням відносин між Україною та Росією, яке супроводжувалося знеціненням української історії та дегуманізацією українців.

"Там теж спершу ставилися зневажливо до нашої історії, розказували чиї пам’ятники можна ставити і чиїми іменами вулиці називати, потім дегуманізували українців, робили з них монстрів і охрестили нацистами. Що було далі — ви знаєте. Українців почали вбивати", — зауважив волонтер.

За його словами, Польща має визначитися та обрати один з двох векторів ставлення до українців.

"Бо далі є тільки два варіанти розвитку подій: або Польща прикручує антиукраїнські настрої та повертає статус найнадійнішого партнера України, або — перетворюється на ще одну росію. І тоді від неї відвернеться не тільки Україна, а й інші європейські партнери", — вказує Притула.

Притула також зауважив, що Росія регулярно здійснює диверсії з підпалами та кібератаки проти Польщі, однак поляки "не б’ють росіян". Крім того, за його словами, Варшава дорікає Україні за події 80-річної давнини, але не згадує хто ділив Польщу 4 рази.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЗМІ розкрили план Зеленського щодо відновлення довіри Польщі.

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