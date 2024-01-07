Президент Польши Дуда ошибочно опубликовал странный текст со словами о яйцах и жене

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал неожиданную запись в социальной сети X, ранее Twitter. Вероятно, польский политик не хотел, чтобы сообщение было публичным и быстро удалил текст. Однако странный текст публикации был зафиксирован местными СМИ.



Президент Польши Дуда ошибочно написал странный текст в соцсети

Анджей Дуда попал в курьезную ситуацию, когда опубликовал запись в которой речь шла о "жене" и "яйцах".

"Скажи ему, чтобы спросил его жену, что значит "иметь яйца". Она знает!", — написал президент Польши в социальных сетях X.

Запись польского президента исчезла менее чем через минуту, однако для СМИ этого было достаточно, чтобы сохранить скриншоты с неожиданным текстом. Публикация Дуды не была прикреплена ни к одной из ветвей X. Также неизвестно, кто мог быть получателем такого сообщения. Вероятно, Анджей Дуда случайно опубликовал сообщение публично вместо того, чтобы отправить текст в личные.

Интересно, что это не первая ошибка президента Польши связанная с неожиданными публикациями в сети. В марте прошлого года Минобороны Польши опубликовало текст, в котором говорилось о хороших новостях: "украинцы решили заказать больше винтовок Grot на оружейном заводе в Радоме". Тогда на эти слова отреагировал Дуда текстом, что он ничего не знает о таких договоренностях.

Дуда за эти годы значительно ограничил свою активность в соцсетях. Записи стали более официальными, в отличие от первых лет президентства. Тогда президент Польши охотно налаживал контакты с анонимными аккаунтами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Польше. Местный сатирик призвал поселять беженцев в Аушвице.

Также "Комментарии" писали, что в Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет.