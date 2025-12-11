Президент Польщі Навроцький зробив заяву про МіГ-29 для України: «Виникло якесь непорозуміння»

Президент Польщі Кароль Навроцький здивувався, коли почув, що його країна збирається передати Україні винищувачі МіГ-29.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

За його словами, про це він дізнався не від урядовців, а зі ЗМІ, пише видання Wirtualna Polska.

Польський президент наголосив, що не отримував такої інформації від урядовців.

"Мушу визнати, з усією моєю симпатією до прем'єр-міністра, що наша співпраця виглядає добре в багатьох сферах, а також заспокоює громадську думку, що ми підтримуємо контакт з прем'єр-міністром, з міністром національної оборони, у багатьох питаннях ми досягаємо згоди, але тут, мабуть, виникло якесь непорозуміння. У мене не було такої інформації, я підтвердив її сьогодні в Бюро національної безпеки" — сказав Навроцький.

Президент зазначив, що найближчим часом влада "прояснить ситуацію і дійде спільного рішення".

Віце-премʼєр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш відреагував на звинувачення у тому, що він не повідомив президента.

"Я думаю, що президент Дуда, передаючи свої обов'язки, також говорив про свої переговори з українською стороною. Я завжди доступний, щоб поговорити. Вони просто розповідають президенту нісенітницю. Інакше це не назвати, — сказав заступник прем'єр-міністра.

До словами, Польща вже передавала Україні літаки МіГ-29, ставши однією з перших країн, що ухвалила такі рішення після повномасштабного вторгнення РФ в України.

Як повідомляв портал "Коментарі", переговори між Україною та Польщею щодо можливого передавання винищувачів МіГ-29 тривають, і остаточне рішення ще не ухвалене. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил Польщі, зазначивши, що питання опрацьовується активно, але кінцеве рішення залежить від низки технічних та стратегічних аспектів.