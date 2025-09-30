Президент Польши отреагировал на скандал со снюсом на Генассамблее ООН: что заявил

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал скандал, который возник после того, как камеры зафиксировали его во время использования снюса на Генеральной ассамблее ООН. Несмотря на волну критики он признал, что не планирует в ближайшее время отказываться от никотина, но посоветовал другим не повторять за ним.

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Кароль Навроцкий в интервью Radio ZET объяснил свою позицию по употреблению снюса.

"Я не пытаюсь бросить употреблять никотин. Когда я начну бросать, я это сделаю, потому что у меня очень сильная воля. Но я никому не советую употреблять никотин. Лучше жить без него", — сказал Навроцкий.

По мнению президента Польши, реакция на инцидент с употреблением снюса ему кажется преувеличенной.

"Забавно, что никотиновый пакетик вызывает столько интереса, тогда как на форуме ООН многие делегаты курят сигареты и сигары. Это смешно. Лучше вообще ничего не курить и ничего не использовать", — указал польский лидер.

Навроцкий рассказал, что привык к снюсу во время службы благодаря коллегам, но не получает от него особого удовольствия. По его словам, "это скорее способ компенсировать дефицит никотина" и добавил, что "когда-то я брошу".

Навроцкий кладет пакетик снюса на Генассамблее ООН

Видео из Генассамблеи ООН, где Навроцкий использует снюс, быстро распространилось по сети 22 сентября. Это вызвало шквал критики среди польских политиков и общественности. Оппоненты президента заявили, что подобное поведение выглядит как неуважение к международной аудитории и представляемому им статусу. Некоторые политические деятели подвергли сомнению способность Навроцкого надлежащим образом исполнять обязанности, учитывая возможную зависимость от стимулянтов.

Снюс – это табачный или никотиновый пакетик, который закладывают под губу. В ряде стран его продажа запрещена, но он остается популярным среди военных и спортсменов благодаря быстрому действию.

